Ultimo aggiornamento 13-08-2022 08:20

Cosa è successo ieri venerdì 12 agosto 2022

Calciomercato Cremonese: tris di acquisti e una cessione in arrivo. Juventus, si tratta al rialzo per Depay. Serie A, Juventus: sirene estere per Rugani. Calciomercato Atalanta: Malinovskyi può seguire Freuler in Premier. Barcellona, Xavi ha deciso sul futuro di Pjanic. L'esito dell'incontro a Torino tra il Manchester United e l'agente di Rabiot. Calciomercato Palermo: non solo Segre, nel mirino anche Barba e Stulac. Sfumato Lo Celso, la Fiorentina guarda a Empoli e Verona per il centrocampo. Il mercato del Milan non si ferma: ecco quali sono i nuovi obiettivi. Belotti potrebbe salutare la Serie A: offerta dall'estero. Salernitana scatenata! Non solo Candreva in arrivo. Niente Italia: Lo Celso torna al Villarreal. Milan, Pioli si sbilancia sul mercato: ma scatta l'allarme Leao. Juventus, svolta tattica con Kostic: come cambia il mercato. Inter, Inzaghi lancia un appello alla società sul mercato. Il West Ham fa la spesa in Italia: dopo Scamacca, nel mirino un difensore. Kostic è della Juventus: le cifre dell'operazione. Juric reclama il sostituto di Bremer: pronto il rialzo per il centrale dell'Ajax. Serie A, il PSG spaventa il Milan per Leao. PSG, nuove pretendenti per Mauro Icardi. Serie A, ufficiale Petagna dal Napoli al Monza. Ligue 1, il PSG ci prova per Rashford. Inter, idea “usato sicuro” in difesa: esplode la rabbia dei tifosi. Juventus, Pedullà svela: “Rabiot? Ora non dipende più dai bianconeri”. Cessione Rabiot, oggi blitz dello United a Torino. Simeone diventa un caso di mercato: sui social scoppia la bufera. Calciomercato Atalanta: Freuler addio, in entrata c'è Azzi del Modena. Calciomercato Ternana: ufficiale Favilli, ora nel mirino c'è Bisoli. Calciomercato Sampdoria: addio Candreva, si tratta per Orsolini e Biuk.