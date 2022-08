Ultimo aggiornamento 20-08-2022 11:09

Juventus, Paredes a tutti i costi: addio illustre a centrocampo L'estate della Juventus prosegue all'insegna delle brutte notizie. In mezzo lo stop definitivo della trattativa tra il Manchester United e Adrien Rabiot ha costretto la Juve a lavoro extra per arrivare a Leandro Paredes : mentre infatti con il Psg si tratta per smussare le richieste dei francesi che chiedono 20 milioni per il trasferimento a titolo definitivo, con la Juve che punta sul prestito con diritto di riscatto, cambiano per necessità le gerarchie per Allegri. Approfondimento 10:43

Cosa è successo ieri venerdì 19 agosto 2022

Napoli scatenato sul mercato. Ma girano voci molto sospette. Milan, ripresi i contatti per Tanganga. Inter, Acerbi è sempre più vicino. Manchester United, c'è l'accordo con Casemiro. Roma, si lavora per il rinnovo di Zaniolo. Inter, ha vinto Inzaghi: la società ritira Skriniar dal mercato. Inter, Zhang ha deciso: Skriniar fuori dal mercato. Lecce, per la difesa si guarda in Germania: Marin Pongracic del Wolfsburg. Napoli, ufficiale l'arrivo di Ndombele. Milan mille problemi sul mercato. Spuntano piste impensabili per difesa e attacco. Nome nuovo per la difesa del Monza: Andrei Ratiu dell'Huesca. Lazio, si pensa al rinnovo di Milinkovic. Inter: Casadei è un nuovo giocatore del Chelsea. Torino, per Hien nulla da fare: tre nomi nuovi per la difesa. Lecce, duello con Salernitana e Spezia per il difensore Luca Ceppitelli. Benevento, la panchina di Caserta traballa: De Rossi alla finestra. Hellas Verona: in arrivo altri due acquisti. Il Bologna stringe per due colpi: Moro e Vranckx. Torino, Juric: "Lukic sarà convocato ma non è capitano". Manchester United, colpo a centrocampo: arriva Casemiro. Nuova trattativa tra Inter e Chelsea: Inzaghi aspetta un difensore. Juventus: Depay e Paredes in stand by, le nuove mosse bianconere.