Ultimo aggiornamento 25-08-2022 11:00

Inter, il PSG ci riprova per Skriniar: terza super offerta in arrivo Tuttavia, come il PSG che non pare essersi arreso all'idea di non avere tra le proprie fila Milan Skriniar. Secondo quanto riportato dall'Equipe, il PSG sarebbe pronto ad una nuova offerta per Milan Skriniar. Chiaramente il PSG spera che la situazione possa cambiare, visti i buoni rapporti tra i due club ma difficilmente Milan Skriniar farà le valigie nelle prossime ore. visto che il contratto di Milan Skriniar con l'Inter scadrà al termine della stagione in corso. Leggi l'articolo 08:40

Cosa è successo ieri mercoledì 24 agosto 2022

Mls, Caceres riparte dai Los Angeles Galaxy. Napoli sempre più vicino a Keylor Navas. Dele Alli in prestito al Besiktas. Umtiti-Lecce, intesa totale: giovedì visite mediche. Lione, la risposta all'offerta del West Ham per Paquetà. Juventus, è fatta per Milik: tutte le cifre dell'affare. Juventus, Milik sempre più vicino: affare in chiusura. PSG, Icardi ha aperto al trasferimento al Galatasaray. Monza: parte Sampirisi, in arrivo German Pezzella. Il Genoa non si ferma più: ufficiale il ritorno di Strootman. Lecce, Pezzella in arrivo. Juventus: due sacrifici pesanti a centrocampo, poi Paredes. Felix-Cremonese: ci siamo. Belotti verso la Roma. PSG: Navas torna ad allenarsi e il Napoli lo mette sempre più nel mirino. Pinamonti, frecciata all'Inter: "Non ho avuto occasioni". Milan, extra budget in arrivo per il mercato: cosa può cambiare. SONDAGGIO - Cosa secondo te risolverebbe i problemi della Juventus?. Sampdoria: ancora viva la pista che porta a Defrel. Parma, capitolo attaccante: tutto su Charpentier del Genoa, occhio a Zaza. Juve, idea brasiliana per la fascia: sul web i dubbi dei tifosi. All in per la difesa in casa Fiorentina: tra Cistana e Faes spunta Nikolaou. L'Inter ha in mano Acerbi ma la priorità è Chalobah. Roma: per il centrocampo proposto Allan. Juventus: c'è la decisione sull'attaccante ma resta aperta un'altra pista. Milan, il Chelsea ha deciso la strategia per Leao: rossoneri al bivio. Sampdoria, non solo Defrel e Praet: due nuovi nomi nel taccuino blucerchiato. Calciomercato, il borsino di oggi: come vanno le trattative per Milik e Onana. Juventus: se arriva Paredes parte Zakaria. Calciomercato Ternana: piazzato il colpo Raul Moro dalla Lazio. Calciomercato Palermo: è fatta per Mateju, Kouan si avvicina. Calciomercato Genoa: dopo Aramu, ecco anche il colpo Puscas.