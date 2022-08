Calciomercato Sassuolo: si punta su Antiste e su un giovane talento Calciomercato Sassuolo: con la Fiorentina che rilancia per Bajrami, i neroverdi accelerano per chiudere Antiste con lo Spezia. La società però guarda come sempre ai giovani, e punta il talento Osorio dell'Universidad de Chile che piace anche al Bayer Leverkusen Leggi l'articolo 01:01

Roma: Belotti ha fatto le prime visite mediche

Il bomber del Torino Andrea Belotti è a Roma e oggi ha già sostenuto la prima parte delle visite mediche di idoneità a Villa Stuart. Domani completerà l'iter a Trigoria e firmerà con la Roma, che al momento non è stato totalmente raggiunto. Belotti, 28enne nato in provincia di Bergamo, sta quindi per lasciare i granata dopo avervi militato dal 2015 e dopo aver giocato la sua stagione d'esordio in Serie A col Palermo.Vai all'articolo09:23