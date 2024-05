Euro2024, GIRONE C: i favoriti, i big match e il calendario

L’Inghilterra la principale candidata alla vittoria del raggruppamento, seguita da Danimarca, Serbia e Slovenia: il confronto tra Hojlund e Vlahovic all’ultima giornata può risultare decisivo

La qualità dell’Inghilterra, il talento della Danimarca, i muscoli della Serbia e la voglia di stupire della Slovenia: il girone C si presenta come uno dei più interessanti di Euro2024.

Euro2024, girone C: l’Inghilterra la grande favorita

Una grande favorita e altre tre nazionali a battagliare per gli ottavi di finale: così si presenta il girone C di Euro2024 che vede l’Inghilterra come candidata principale alla qualificazione, seguita da Danimarca, Serbia e Slovenia. La nazionale dei Tre Leoni allenata da Gareth Southgate, d’altra parte, figura tra le favorite in assoluto per la vittoria degli Europei grazie al suo enorme potenziale offensivo. La Danimarca degli ex “italiani” Eriksen e Hojlund ha avuto vita facile nelle qualificazioni, dove però ha affrontato solo squadre sulla carta inferiori: Finlandia, Kazakistan, Irlanda del Nord, San Marino e Slovenia, avversario con cui se la vedrà anche a Stoccarda nel match di esordio.

Euro2024, i big match: Hojlund contro Vlahovic alla 3a giornata

Gli sloveni sono in teoria la nazionale meno attrezzata del girone C, ma sono stati anche uno dei due avversari contro cui la Danimarca ha rimediato un k.o. nelle qualificazioni, seppur arrivato quando gli scandinavi erano già sicuri di essere a Euro2024: il nuovo confronto tra loro il 16 giugno a Stoccarda, nella 1a giornata del girone C, rappresenta di sicuro un match di grande importanza per l’equilibrio del girone.

Determinante, poi, la gara del 2° turno tra i danesi e l’Inghilterra che, sulla carta, potrebbe anche valere il primato nel gruppo. Infine, alla 3a giornata, Danimarca-Serbia può regalare spettacolo, anche per il confronto tra due bomber come Hojlund e Vlahovic.

Euro2024, girone C: il calendario

Le gare del girone C sono in programma il 16, il 20 e il 24 giugno.

1a giornata – 16 giugno

Slovenia-Danimarca (a Stoccarda, ore 18)

(a Stoccarda, ore 18) Serbia-Inghilterra (a Gelsenkirchen, ore 21)

2a giornata – 20 giugno

Slovenia-Serbia (a Monaco, ore 15)

(a Monaco, ore 15) Danimarca-Inghilterra (a Francoforte, ore 18)

3a giornata – 25 giugno