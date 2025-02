Roma-Porto: orario, probabili formazioni, l'arbitro e dove vedere la sfida di Europa League

I giallorossi ospitano il Porto all'Olimpico dopo l'1-1 dell'andata: Ranieri senza lo squalificato Cristante, ma con Dybala dal 1'. Le probabili scelte e dove vedere la partita

Dopo il pareggio maturato allo Stadio do Dragao (1-1), con tanto di polemiche contro la direzione dell’arbitro Stieler, la Roma cerca il pass per gli ottavi di Europa League. Di seguito le probabili formazioni e dove vedere la sfida dell’Olimpico.

Roma-Porto, quando si gioca

La doppia sfida playoff di Europa League tra Roma e Porto si sposta all’Olimpico dopo l’1-1 della gara di andata. Alle ore 18.45, i giallorossi di Claudio Ranieri, reduci dal prezioso successo contro il Parma (0-1, gol di Soulé su punizione), il 9° risultato utile in campionato, ospitano il Porto, dopo le polemiche mosse nei confronti dell’arbitro Stieler (rosso a Cristante e diverse decisioni dubbie), con tanto di richiamo all’attenzione del disegnatore UEFA Rosetti, da parte di un inviperito Claudio Ranieri.

Confortata dalla designazione del francese François Letexier, che Ranieri reputa “un signor arbitro”, la Roma sarà chiamata a battere i portoghesi, vittoriosi nell’ultimo turno di campionato contro il Farense, dopo la pessima due giorni di Champions League, che ha visto Milan, Atalanta e Juventus essere eliminate ai playoff rispettivamente da Feyenoord, Bruges e Psv. Ecco le informazioni per seguire l’incontro Roma-Porto in diretta TV e streaming:

Partita: Roma-Porto

Dove: Stadio Olimpico, Roma

Quando: giovedì 20 febbraio 2025

Orario: 18:45

Diretta Tv e streaming: Sky Sport Uno (201), Sky Sport (252), Sky Go, NOW Tv

Competizione: Europa League

A che ora e dove vedere Roma-Porto in tv e streaming

Roma-Porto, in programma alle ore 18.45 allo stadio Olimpico, sarà trasmessa in diretta TV su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (252). In alternativa l’incontro potrà essere seguito anche in streaming sulle piattaforme Sky Go e Now, sui dispositivi mobili (smartphone, tablet…) e fissi, tramite l’accesso all’app disponibile per smart tv, Google Chromecast e Amazon Fire Stick Tv.

Roma-Porto, le probabili formazioni

Ranieri ritrova Dybala, che ha smaltito la brutta botta al ginocchio subita durante la gara di andata, che lo ha costretto al cambio sul tramonto del primo tempo. L’argentino affiancherà Dovbyk, tenuto a riposo in campionato. In difesa ci sarà Hummels, in mezzo al campo Pellegrini (squalificato Cristante) e sulle corsie esterne Celik, autore del gol del momentaneo vantaggio a Oporto, e Angelino.

Anselmi dovrebbe schierarsi a specchio col 3-5-2, lasciando da parte il più spregiudicato 3-4-3. L’ex juventino Djalo in difesa, in ballottaggio Pedro e Otavio (titolare all’andata) con il primo favorito. Joao Mario e Mora sulle fasce, Pepe e Samu in attacco, Borges scivola in panchina.

ROMA (3-5-2) : Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Celik, Koné, Paredes, Pellegrini, Angelino; Dybala, Dovbyk. A disp.: Gollini, De Marzi, Nelsson, Abdulhamid, Pisilli, Baldanzi, El Shaarawy, Soulé, Shomurodov. All.: Ranieri.

Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Celik, Koné, Paredes, Pellegrini, Angelino; Dybala, Dovbyk. A disp.: Gollini, De Marzi, Nelsson, Abdulhamid, Pisilli, Baldanzi, El Shaarawy, Soulé, Shomurodov. All.: Ranieri. PORTO (3-5-2): Costa; Pedro, Perez, Djalo; Joao Mario, Moura, Varela, Eustaquio, Mora; Pepe, Samu. A disp.: Ramos, Portugal, Sanusi, Otavio, Ze Pedro, Fernandes, T. Perez, Vieira, Franco, Gomes, Borges, Aghehowa, Namaso, Gul. All.: Anselmi.

L’arbitro del match

Sarà il francese François Lexetier a dirigere Roma-Porto, coadiuvato dai connazionali Mugnier e Rahmouni; al Var Delajod, assistente al Var, Millot. Premiato come migliore arbitro del mondo nel 2024, Lexetier ha già diretto tre volte la Roma, con un bilancio poco fortunato: una vittoria (contro il Brighton) e due sconfitte.

La prima contro lo Slavia Praga, la seconda contro il Leverkusen nella semifinale di andata della passata edizione di Europa League. Lexetier non estrasse il rosso ad Andrich (poi autore del gol dello 0-2) e in generale il suo operato non convinse i giallorossi.