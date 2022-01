Ultimo aggiornamento 27-01-2022 11:57

Il presidente dell'Atalanta Percassi ha commentato così l'addio di Gosens, che indosserà la maglia dell'Inter dopo la sosta :, Ci ha dato tanto. Infine, Percassi si è soffermato sul mercato dell'Atalanta :, Boga era una opportunità che era giusto che gli concedessimo perché ha dato molto all'Atalanta.

Vecchia Signora scatenata sul mercato, dopo Valhovic, i bianconeri hanno messo nel mirino un top player del Napoli per la prossima estate

Il nome di Diego Costa aveva acceso gli animi dei tifosi della Salernitana, entusiasti di vedere in azione all'Arechi il bomber brasiliano naturalizzato spagnolo : scenario che, purtroppo per loro, non si verificherà. Diego Costa è una cosa in movimento, forse succederà il miracolo ma per adesso non è successo, ma non posso confermare questa cosa.

Pietro Pellegri si trasferisce ufficialmente al Torino. Il Milan ha annunciato di aver risolto anticipatamente il prestito dal Monaco, con diritto di riscatto in favore dei piemontesi. AC Milan comunica di aver definito con l'AS Monaco la risoluzione anticipata del prestito del calciatore Pietro Pellegri. Il Club ringrazia Pietro per l'impegno profuso e gli augura le migliori soddisfazioni per il prosieguo della sua carriera.

L'acquisto di Vlahovic ha spiazzato tutta la Serie A che non si sarebbe mai aspettata che un affare del genere andasse in porto a gennaio. Ma la Juventus è scatenata e pare non voglia accontentarsi. Gli oltre 70 milioni spesi per Vlahovic d'altronde non sono pochi, servono delle entrate. Come riporta Calciomercato.it infatti, la Juventus avrebbe nel mirino Franck Kessié del Milan. Juventus , l'infortunio di Kessié frena tutto. La Juventus andrebbe a rafforzare il centrocampo che, a gennaio.

Tutti gli acquisti e le cessioni del mercato di serie A

Thiago Pinto tenterà di strappare Xhaka all'Arsenal in questi ultimi giorni di mercato: altrimenti se ne riparlerà a giugno

Max Allegri avrebbe individuato i giocatori, della sua Juventus : chi sono e chi potrebbe cambiare maglia già in questa sessione di mercato.

Dopo aver messo a segno il colpo Sensi, la Sampdoria sarebbe al lavoro per completare il reparto offensivo con un elemento di qualità. Tantissimi i nomi in gioco. Piacerebbe Defrel del Sassuolo, attualmente in forza alla Dinamo Kiev. Da non escludere anche Nsame, 28enne centravanti dello Young Boys.

Inter e Atalanta hanno trovato l'accordo sulla base del prestito oneroso a 3 milioni di euro con obbligo di riscatto fissato a 22 milioni più bonus. nella sede dell'Inter di viale della Liberazione si è tenuto un incontro tra l'entourage del calciatore e la dirigenza del club nerazzurro. Accordo raggiunto anche con lo staff di Gosens per un contratto fino al 30 giugno 2026.

Oggi dovrebbe andare in scena l'incontro decisivo tra i dirigenti della Juventus e gli agenti di Dusan Vlahovic per formalizzare il passaggio del serbo alla Vecchia Signora. La Juventus incontra gli agenti di Vlahovic. Se non ci saranno intoppi, l'esordio ufficiale di Dusan Vlahovic con la casacca della Juventus dovrebbe avvenire nel corso del match di campionato del prossimo 6 febbraio, all'Allianz Stadium, contro l'Hellas Verona. Vlahovic pronto a prendersi la 7 di CR7.

Il futuro di Isco potrebbe essere in Qatar. Il fantasista attualmente nelle fila del Real Madrid avrebbe tra le mani una proposta principesca. Si parla di un'offerta, dal Qatar, pari a ben 15 milioni di euro a stagione. Da ricordare che lo spagnolo, va a scadenza di contratto con il Real Madrid a fine stagione.

Cosa è successo ieri mercoledì 26 gennaio 2022

Juventus, stop per Alvaro Morata al Barcellona: colpo di scena. Lazio, incredibile indiscrezione di mercato: Ghoulam a un passo. Mauro Zarate può tornare in Italia: c’è la proposta della Salernitana. Venezia, il dt Poggi su Aramu: "Non è sul mercato". Serie A, Inter vicinissima a Caicedo del Genoa. Marko Lazetic al Milan: dalla Stella Rossa arriva il nuovo Vlahovic. Il Milan spiazza tutti per la difesa: chi è Malick Thiaw. Roma, si inizia a pensare al rinnovo di Zaniolo. Barcellona, colpo di scena per Dembelé. L'Inter accelera per Gosens: accordo con l'Atalanta. Brescia, offerte dall'Argentina per Palacio. Il Milan rinforza l'attacco: ufficiale l'arrivo di Lazetic dalla Stella Rossa. Gosens-Inter, è fatta: un difensore goleador alla corte di Inzaghi. Juventus, sondaggio del Liverpool per Dybala. Napoli, nuovi contatti per Mathias Olivera. Mercato Lazio, Tare valuta due vice-Immobile. Milan, dopo Hernandez altri due rinnovi in arrivo. Folorunsho verso il Pisa: ostacolo Spal. La Juve gela Dybala, l'Inter ne approfitta: come cambiano i nerazzurri. Dalla Germania: “Thiaw al Milan a gennaio si può”. Da Baggio a Vlahovic: mercato, incroci e veleni tra Fiorentina e Juve. Cabral alla Fiorentina, accordo con il Basilea. Gosens all'Inter: entro domani le visite mediche. Mercato Juventus, Kaio Jorge per avere Nandez. Juventus-Vlahovic, già programmate visite mediche e debutto. Mercato Salernitana, Fazio sempre più vicino.

Virgilio Sport