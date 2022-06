Ultimo aggiornamento 11-06-2022 12:20

Cosa è successo ieri venerdì 10 giugno 2022

Ds Torino: "Esagerato dire che Bremer sia vicino all'Inter". L'agente di Arnautovic: "Marko alla Juve? Sono solo fake news". Napoli, Mario Rui: "Non ho intenzione di lasciare il club". PSG, un club argentino su Icardi. Inter, per Dybala c'è la data e su Lukaku fatti passi avanti. Nuova avventura in Turchia per Andrea Pirlo. Lazio, piace Simeone per l'attacco. Napoli, agente Zerbin: "Vuole restare e convincere Spalletti". Napoli, Ounas non vuole rinnovare: gli scenari. Zidane al PSG: l'agente del francese smentisce l'indiscrezione. Juventus, Morata verso il ritorno all'Atletico Madrid. Clamoroso Roma: José Mourinho vuole Gareth Bale. Napoli: l'agente di Mario Rui parla in vista della prossima stagione. Di Maria, Zaniolo e non solo: restyling per le fasce della Juventus. L’Inter si deve difendere ancora da un ex: scatta la bufera web. Inter, chi sacrificare per Lukaku e Dybala? I tifosi non hanno dubbi. Juventus oltre Di Maria: quattro nomi scaldano i tifosi. Napoli, super offerta a Koulibaly: tifosi preoccupati. L’Inter pensa al tridente da sogno: Dzeko può essere la chiave. Napoli, l'ag. Politano tuona: "Vogliamo andare via". Milan, Bremer torna il favorito: tutte le alternative per la difesa. Il Bari piomba su Stulac. Torino, Belotti smentisce le voci di mercato. Sampdoria: il Watford ci prova per Colley. Monza, si cerca il colpo in attacco con Bilbija. Il Bologna mette nel mirino Bonazzoli. Tre big europee in pressing su De Ligt. Manchester United, accordo trovato con De Jong: si tratta con il Barcellona. Dalla Francia: Zidane sarà il nuovo allenatore del PSG. Mercato Juventus, svolta Kostic: l'indizio social scatena il putiferio. La Juve punta su Ilkay Gundogan in rotta con Guardiola. Roma: si punta con decisione su Frattesi. Serie A, tantissime pretendenti per Gnonto. Torino, su Bremer piomba il Bayern Monaco. Man City: Bernardo Silva tentato dal Barcellona. Torino, accelerata per Joao Pedro: incontro con il ds del Cagliari. Juventus, continua la caccia al regista: un aiuto arriva dalla Premier League. Napoli-Fabian Ruiz, rinnovo lontano: i dettagli. Premier League, Liverpool: molto vicino Darwin Nunez. Roma: sirene inglesi per Ibanez. Napoli, Deulofeu sempre più vicino: arriva la conferma dell'agente. Fiorentina: Grillitsch si avvicina.