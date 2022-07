Ultimo aggiornamento 30-07-2022 10:55

Cosa è successo ieri venerdì 29 luglio 2022

Calciomercato Salernitana: addio Mikael, chiesto Altare del Cagliari. Mercato Juventus: tornano vecchie ipotesi per i prossimi colpi. Calciomercato Udinese: colpo di scena, alla fine torna Nehuen Perez. Fiorentina: ufficiale la cessione di Pulgar al Flamengo. Chelsea sul gioiellino dell'Inter: l'offerta fa infuriare i tifosi. Lo Spezia dà il benvenuto a Daniel Maldini. Djuricic torna alla Sampdoria. Milan, è fatta per De Ketelaere: sarà presto in Italia. Milan, è fatta per De Ketelaere: trovato l'accordo con il Bruges. È fatta per Lorenzo Lucca all'Ajax. Tabellone Calciomercato estivo Serie A 2022. Movimenti, acquisti e cessioni. Il tecnico del Bruges: "Per De Ketelaere era mentalmente pesante stare qui". Il West Ham preme, Zielinski ci pensa: chi lo sostituirebbe a Napoli. Spezia, torna Kovalenko ma c'è un caso a centrocampo. Messi, senti Laporta: "Vorrei chiudesse la carriera al Barcellona". Cristiano Ronaldo, amaro sfogo sul suo futuro. La decisione del Napoli. Kulusevski esalta la Premier: la rinascita dell'ex Juve con Conte. Abraham accoglie Dybala: "A Roma c'è posto per due re". Roma, Mourinho punta un suo ex giocatore allo United. Il Napoli mette il turbo: Simeone più Raspadori. Napoli, si presenta Olivera: "Ho parlato con Cavani, felice di essere qui". Juve, nuovo sondaggio per Fabian Ruiz. Buffon esalta Di Maria: "In Serie A è il più forte". Reggina, il colpo per l'attacco è lo svincolato Santander. Inter, Skriniar pronto al rinnovo ma alle cifre di Brozovic e Lautaro. Calciomercato Monza, inserimento per Rovella: si pensa a un prestito. Inter, vicina la cessione di un attaccante: tifosi sul piede di guerra. Milan, affondo decisivo per De Ketelaere: firma attesa nel week-end. Milan - De Ketelaere: ci siamo quasi. Calciomercato Torino, il dopo Belotti si chiama Shomurodov. Juventus preoccupata: sempre meno opzioni per il vice Vlahovic. Juventus, Pedullà: “L’ultima idea per l’attacco arriva dalla serie A”. Napoli, il mercato si accende: ora i tifosi hanno una speranza. Calciomercato Torino, per la fascia spunta Lazaro dell'Inter.