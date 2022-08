Ultimo aggiornamento 07-08-2022 02:52

Cosa è successo ieri sabato 6 agosto 2022

Calciomercato, ci siamo: il Galatasaray annuncia Mertens e Torreira. Calciomercato Sassuolo: Laurienté è vicinissimo, beffato il Torino. Calciomercato Sampdoria: Rugani è vicino, più lontani Winks e Hojlund. Boom MIlan! C'è l'accordo con Tomori: i dettagli. Calciomercato Pisa: dopo Esteves è fatta anche per Cissè dall'Atalanta. Mercato, dal Portogallo la notizia 'esclusiva' su Cristiano Ronaldo. Tabellone Calciomercato estivo Serie A 2022. Movimenti, acquisti e cessioni. Mercato: colpo di scena in casa Sampdoria. Cessione eccellente. Milan, missione centrocampo: due alternative sul taccuino di Maldini. Capitolo Petagna: con il Monza è stallo, si inserisce lo Spezia. Como, non solo Fabregas: in chiusura l'affare Baselli. Chi è Sarr, il piano B del Milan per la mediana. Benevento, si pensa a un nuovo difensore: tre i nomi caldi. Milan, l’idea di Maldini per il centrocampo spaventa i tifosi: web in fermento. L'Inter sta per cedere alle richieste, è bufera sul web. Napoli-Keylor Navas: è lui il preferito di Luciano Spalletti. Serie A, Lazio: Provedel a un passo. Napoli, De Laurentiis si scontra con un giornalista: scoppia la bufera sul web. Napoli, tutti furiosi con il Sassuolo: Sappiamo perché non vuoi darci Raspadori. Bologna, su Arnautovic spunta il Manchester United. Juventus, salgono le quotazioni di Muriel come vice-Vlahovic. Juventus, Kostic è a un passo: nel weekend può arrivare la svolta.