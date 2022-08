Ultimo aggiornamento 31-08-2022 00:50

Calciomercato Torino: fatta per Praet, idea Barrow e Verdi è del Verona Calciomercato Torino: Praet del Leicester è ad un passo dal ritorno in granata, nel frattempo si tenta un affondo in extremis per Barrow e si cerca di piazzare Zaza, Edera, Verdi, Izzo e Bayeye

Calciomercato Bologna: il rinforzo in difesa è Posch dall'Hoffenheim Calciomercato Bologna: sta arrivando in Italia per le visite mediche il nuovo difensore del Bologna, è l'austriaco Posch che arriva dall'Hoffenheim per 5 milioni di euro

Cosa è successo ieri martedì 30 agosto 2022

Inter senza pace: Inzaghi chiede rinforzi, la società cede un titolare. Lazio, acquistata la sorella di Eriksen. Ufficiale Zirkzee al Bologna dal Bayern Monaco. Lecce: pronto l'affondo finale per Oudin e Akpa Akpro. PSG, Galtier dà chiari indizi sul futuro di Paredes, Skriniar e Keylor Navas. Hudson-Odoi al Bayer Leverkusen, Anthony allo United. Paredes: Galtier annuncia l'addio al PSG. Milan, Thiaw è ufficiale ma Maldini non si ferma. Bologna, cercasi difensore: Mechele in pole, altri tre nomi in alternativa. Cremonese, il rinforzo per la difesa è l'ex Bologna Oikonomou. Dopo il no ad Acerbi Zhang prepara due addii: interisti furiosi. Juventus-Paredes, si va per le lunghe: torna di moda un ex bianconero. Spezia ad un passo dallo sgarbo al Milan: vicino Jean Onana. Cremonese: fatta per il ritorno di Carnesecchi. Cristiano Ronaldo abbandonato da tutti, pure il Mondiale si complica. Calciomercato Sassuolo: doppio colpo, dopo Antiste arriva Laurienté. Calciomercato Salernitana: dopo Daniliuc, tre nomi per l'ultimo colpo.