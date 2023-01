Samp tre nomi per il rinforzo in attacco

Sampdoria alla disperata ricerca di un attaccante per provare la complicatissima rimonta salvezza. Roberto Piccoli, ex Genoa in prestito dall'Atalanta all'Hellas Verona, Nwankwo Simy – ai margini della rosa del Benevento in B ma di proprietà della Salernitana e, infine, Ilija Nestorowski, attaccante di esperienza che all'Udinese recita ormai da tempo un ruolo da comprimario.Approfondimento10:37

Calciomercato, il borsino di oggi: come vanno le trattative per Zaniolo, Lindelof e Ziyech

La Roma deve risolvere entro domani la grana Zaniolo, l'Inter deve trovare – eventualmente – un sostituto per Skriniar. Diamo un'occhiata alle percentuali degli affari che riguardano Juve, Milan, Inter, Napoli, Roma e le altre big del campionato. Le clamorose scoppole rimediate nelle ultime sfide hanno convinto il Milan della necessità di un rinforzo. Bocciato De Ketelaere, il colpo last minute potrebbe essere Zaniolo, scaricato anche da Mourinho e destinato a lasciare subito Roma.Leggi l'articolo10:57