Olimpiadi, Tokyo: risultati e azzurri in gara 28 luglio 2021. Diretta

Federica Pellegrini si regala un addio di assoluta bellezza alle Olimpiadi: settimo tempo e sorrisi, finalmente. Il livello sarà alto, i tempi incredibili, ma rimane sempre e comunque la Divina. Nei 200 farfalla, bronzo per Burdisso. Impresa straordinaria del canottaggio che si regala un bronzo insperato, dopo la positività a un’ora dalla gara e l’ingresso della riserva (fantastica): medaglia con il giallo, nonostante lo spirito olimpico. Nella parte finale della gara, gli inglesi avrebbero speronato gli italiani che hanno mancato l’oro di appena 20”. Storica medaglia per Irma Testa! Fuori Fognini e la Giorgi nel tennis.

10:08 Ciclismo, crono delusione Ganna! Il campione azzurro finisce solo quinto. Oro allo sloveno Roglic, argento all’olandese Dumoulin, bronzo a Dennis.

09:50 Ciclismo, crono Filippo Ganna, a metà gara, (22,1 km su 44,2) è terzo dietro al più veloce che è sempre Roglic con 27’29”93, poi Dumoulin a 8”39 e infine il campione del mondo a 8”69

09:18 Ginnastica Simone Biles si ritira anche dalla finale individuale!

09:11 Scherma Luca Curatoli riesce a superare Szilagyi, nella sciabola. E dopo un Montano da incorniciare e un Berrè da applausi riuescono a finire un fondamentale 45-43, Italia in finale per l’oro!

IRMA TESTA STORICA MEDAGLIA NELLA BOXE

08:10 Tennis Fognini e la Giorgi concludono le loro Olimpiadi quasi in contemporanea: entrambi sono stati eliminati

05:15 Nuoto Simona Quadarella è solo quinta nella finale dei 1500 stile libero, vinta dalla statunitense Ledecky (15’37”34), davanti alla connazionale Sullivan (15’41”41). Terza la tedesca Kohler (15’42”91). Per l’azzurra campionessa del mondo un insufficiente 15’53”97.

FEDERICA PELLEGRINI: LE PAROLE PER MATTEO GIUNTA

03:50 Nuoto Federica Pellegrini chiude al settimo posto (1’55”91) la sua quinta finale olimpica, sui 200 stile libero. Vittoria per l’australiana Titmus (1’53”50, record olimpico), argento per Haughey (1’53”92), bronzo per Oleksiak (1’54”70).

03:15 Canottaggio Bronzo dell’Italia nel quattro senza di canottaggio. Vince l’Australia con il tempo di 5’42”76 (record olimpico) davanti alla Romania (5’43”13). Gli azzurri, privati in extremis di Rosetti risultato positivo al Covid e sostituito da Di Costanzo, hanno chiuso a 5’43”60, al termine di una gara in rimonta e attorno a cui è scoppiata la polemica.

VIRGILIO SPORT | 28-07-2021 09:15