Ultimo aggiornamento 30-01-2022 08:44

Dopo il grande colpo Dusan Vlahovic, i bianconeri stanno chiudendo anche per Denis Zakaria e Nahitan Nandez. Juventus , prima bisogna cedere. Prima di poter concludere le trattative per Denis Zakaria e Nahitan Nandez, la Juventus vorrebbe salutare alcuni giocatori attualmente nella propria rosa. Juventus , intanto Dybala aspetta. La Juventus, amministratore delegato del club bianconero, ha intenzione di, trattare, tutti i rinnovi in gioco, compreso quello di Paulo Dybala a febbraio inoltrato.

Modric continuerà a giocare con la casacca del Real Madrid anche la prossima stagione. Fondamentale per il gioco di Ancelotti, il Pallone d'Oro è legatissimo al Real Madrid ed è pronto a firmare, a qualsiasi condizione economica. Da ricordare che Modric è un classe 1985.

Dopo l'acquisto di Dusan Vlahovic, la Juventus si conferma tra i club più attivi in questa finestra invernale di calciomercato anche sul fronte cessioni. Secondo quanto riportato da 'Sky Sport ', sarebbe in dirittura d'arrivo la doppia operazione destinata a sfociare nella cessione di Dejan Kulusevski e Rodrigo Bentancur al Tottenham. Di questa cifra, la Juve dovrà riconoscere da contratto una percentuale agli Xeneizes che si aggira attorno al 35%.

Cosa è successo ieri sabato 29 gennaio 2022

