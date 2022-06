Napoli, non solo Mertens: l’addio di un big scatena la protesta dei tifosi

La società partenopea sembra decisa a risolvere il ballottaggio tra Meret e Ospina, scegliendo il portiere italiano: il colombiano vicino all’addioApprofondimento08:37

Juventus, soluzione a sorpresa per la difesa: i tifosi esultano

L’Atalanta ha deciso di non riscattare Demiral che tornerà a Torino e potrebbe diventare il pezzo finale per la difesa di AllegriLeggi l'articolo09:51

Juventus, spunta una pazza idea Luis Suarez

In questa turbolenta mattinata di calciomercato, la Gazzetta dello Sport lancia una ? ? indiscrezione clamorosa. Gli agenti del pistolero Luis Suarez lo avrebbero offerto ancora una volta alla Juventus.Approfondimento10:12

Torino, Belotti avrebbe già deciso di lasciare i granata

Il quotidiano torinese Tuttosport cerca, questa mattina, di ricapitolare la situazione legata al Gallo Belotti, che stando a quanto scrive il quotidiano non rinnoverà il proprio contratto col Torino, e anzi avrebbe già salutato i compagni e comunicato alla società la sua volontà di lasciare la Mole.Approfondimento10:17

Napoli: trattativa in chiusura per Ostigard

Sempre più vicino a sbarcare alla corte di Spalletti Leo Ostigard. Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli sta cercando di smussare la differenza richiesta dal Brighton : 6 milioni più bonus. Il Napoli offre 4 più 1, anche perché il difensore ha solo un anno di contratto.Approfondimento10:38

Juventus nei guai: dopo Chiellini, anche de Ligt verso l'addio

Dopo l'addio di Giorgio Chiellini, si parla sempre più del possibile addio anche di Matthijs De Ligt. L'olandese è stato chiaro: vuole una Juventus competitiva. In casa bianconera da valutare anche il futuro di Merih Demiral, sempre più lontano da Bergamo. Giorgio Chiellini è ufficiale al club di MLS Los Angeles FC. Il futuro di De Ligt sarà quindi legato alle decisioni che prenderà la Juventus in ottica mercato.Vai all'articolo11:16

Luis Suarez si ripropone alla Juventus: arriva a parametro zero

Luis Suarez si ripropone alla Juventus, dopo la vicenda dell'esame di italiano diventato un caso nel 2020. Un affare di difficile realizzazione, spiega La Stampa, anche per via dell'ingaggio da 5 milioni di euro che in questo momento non invoglia i dirigenti bianconeri, che prima di valutare Suarez studieranno diverse soluzioni. L'uruguaiano sarebbe libero a parametro zero e potrebbe candidarsi al ruolo di vice Vlahovic, pur con i suoi 35 anni.Approfondimento11:19

Lecce: Frabotta verso il si

Il Lecce si muove per costruire una squadra che possa lottare per una salvezza tranquilla nel prossimo campionato di Serie A. Uno dei primi tasselli potrebbe arrivare dalla Juventus: il club salentino infatti sta monitorando da tempo il laterale sinistro Frabotta e la trattativa pare essere già in dirittura d'arrivo dopo i vari incontri con le due società.Approfondimento11:20

Roma, non si placano le voci di mercato per Tammy Abraham

Con il passaggio di Darwin Núñez al Liverpool, quello di Haaland al City, non rimangono poi molti centravanti giovani da poter acquistare, Ed ecco che, come riporta il Sun, torna la ? ? interesse dello United per Tammy Abraham, protagonista di una grandissima stagione con la Roma.Approfondimento11:20

Bologna: nel mirino c'è Thorsby della Samp

Si tratta di Morten Thorsby, mediano della Sampdoria da tempo finito nel mirino rossoblù per cercare di rimpolpare il centrocampo. Secondo La Gazzetta dello Sport, il centrocampista blucerchiato piace molto a Sartori ma prima, come ormai nella logica del mercato moderno, dovrà uscire un altro giocatore: primo indiziato Mattias Svamberg, valutato 10 milioni.Vai all'articolo11:22

Inter, Dybala mai così vicino: offerta accettata, presto la firma

Secondo l'apertura odierna della Gazzetta dello Sport, i nerazzurri avrebbero trovato finalmente l'accordo con Paulo Dybala, che dunque dovrebbe presto diventare un nuovo giocatore dell'Inter. Come giocheranno i nerazzurri con il nuovo innesto argentino?Leggi l'articolo11:24