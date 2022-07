Ultimo aggiornamento 31-07-2022 11:36

Cosa è successo ieri sabato 30 luglio 2022

Napoli, passi avanti per Kepa. Roma, Shomurodov vicino al Bologna. Torino, accelerata per Miranchuk dell'Atalanta. Napoli, arriva un indizio di mercato: sui social l’esultanza dei tifosi. Calciomercato Bari, nella caccia al bomber spunta Gytkjaer del Monza. Calciomercato Pisa: il sostituto di Lucca è in arrivo dall'Inter. Calciomercato Bologna: i nomi per sostituire Theate e per l'attacco. Fiorentina, Rasmussen ceduto al Feyenoord. Calciomercato Torino: fatta per Lazaro, ora Laurienté e un difensore. Obiettivo Milenkovic, tira ancora aria di derby tra Inter e Juventus. Con Raspadori rivoluzione-Napoli: il bomber cambia ruolo, tifosi in fermento. Atalanta, sfuma Nuno Tavares: va in prestito al Marsiglia. Ramsey verso la MLS. Barcellona, Xavi spinge per il ritorno di Messi al Camp Nou. Non solo Pjanic: altra occasione dal Barcellona, tifosi Juve in estasi. Calciomercato Pisa: per sostituire Lucca si pensa a Moustapha Cissè. Calciomercato, il borsino di oggi: come vanno le trattative per Raspadori, Pjanic e Mertens. Milan, ora la priorità è la difesa. Mercato Juventus, il clamoroso possibile ritorno spiazza i tifosi. Calcio internazionale: la Superlega cambia nome. Mertens offerto alla Juve, i bianconeri ci pensano: è bufera sul web. Sampdoria, inserimento per Villar, ma c'è il nodo per la formula. Juventus, si continua a pensare a Pjanic per la mediana. Serie A, il Napoli ha il sì di Raspadori.