Ultimo aggiornamento 15-08-2022 08:27

Calciomercato Bologna: Di Vaio vola a Genk, è fatta per Lucumì Calciomercato Bologna: tutto fatto per il centrale colombiano Lucumì del Genk, il ds Di Vaio è in Belgio per portare in Italia il giocatore Vai all'articolo 01:40

Calciomercato Lecce: Beukema o Saintini per la difesa Calciomercato Lecce: salentini al lavoro per prendere un rinforzo in difesa, le piste portano a Beukema dell’AZ Alkmaar e a Saintini del Sion Leggi l'articolo 01:38

Cosa è successo ieri domenica 14 agosto 2022

Tiago Pinto: "Zaniolo e Belotti? Parliamo a settembre". Torino, Schuurs è sempre più vicino. Napoli, Fabian Ruiz non convocato: Psg a un passo. Mercato Juventus, se parte Arthur può arrivare un acquisto a sorpresa. Tare: "Luis Alberto resta alla Lazio". Udogie si accorda con il Tottenham: "Con Conte crescerò". Inter, vittoria senza sorriso: cosa c'è dietro la rabbia di Inzaghi. Napoli: idea Ndombele, ma si deve lavorare sull'ingaggio. Bayern Monaco: per il dopo Lewandowski si pensa ad Havertz. Cristiano Ronaldo non ne può più dello United. E Berlusconi dice la sua. Calciomercato, il borsino di oggi: come vanno le trattative per Navas, Paredes e Kiwior. Juventus, Allegri pensa al Sassuolo e attende altri due rinforzi. Calciomercato Ascoli: anche la Samp su Saric, offerta per Di Mariano. Calciomercato Bari: vicinissimo Zuzek, per l'attacco spunta Di Carmine. Calciomercato Frosinone: blitz su Segre, vicini due giovani della Juve. Juventus, Schira rivela la prossima mossa: “Tutto sul pupillo di Allegri”. Calciomercato Cagliari: i sardi calano il tris, preso anche Barreca. Calciomercato Torino: dopo Schuurs arriverà un altro difensore.