Serie A 2019-20, classifica degli stipendi. Chi guadagna di più

Questa la classifica della Serie A 2019-20 in base al monte ingaggi. Al primo posto della classifica c’è nettamente la Juventus con quasi 300 milioni di ingaggi. Il club bianconero dà circa 31 milioni già solo a Cristiano Ronaldo che da solo costa come tutta l’Udinese messa insieme. I bianconeri sono seguiti a grande distanza dall’Inter che per il suo progetto di rilancio targato Antonio Conte spende in ingaggi 139 milioni all’anno: sono partiti Icardi e Perisic coi loro contratti onerosi ma sono arrivati Lukaku, Godin e Sanchez che di euro ne pretendono una bella quantità.

La classifica della Serie A per ingaggi

JUVENTUS 294 milioni € INTER 139 milioni € ROMA 125 milioni € MILAN 115 milioni € NAPOLI 103 milioni € LAZIO 72 milioni € TORINO 54 milioni € FIORENTINA 50 milioni € CAGLIARI 44 milioni € BOLOGNA 41 milioni € GENOA 40 milioni € SAMPDORIA 36 milioni € ATALANTA 36 milioni € SASSUOLO 35 milioni € LECCE 32 milioni € PARMA 31 milioni € SPAL 30 milioni € UDINESE 30 milioni € BRESCIA 28 milioni € VERONA 25 milioni €

Al terzo posto c’è la Roma con 125 milioni che nonostante le cessioni illustri si è messa in casa tanti giocatori piuttosto costosi. Quarto il Milan che nonostante un mercato al risparmio almeno sta in zona Champions per gli stipendi dei calciatori. Il Napoli si conferma virtuoso: solo quinta in classifica e punta a ottenere un piazzamento in Europa spendendo un terzo della Juve e 30 milioni in meno dell’Inter. Seguono via via tutte le altre. Sorprende, ma neanche troppo, il 12° posto dell’Atalanta che spende molto meno di Torino, Fiorentina e Bologna eppure gioca in Champions League a conferma dell’ottima gestione economica della squadra orobica. In coda alla classifica il Verona e poco sopra l’altra neopromossa Brescia.

VIRGILIO SPORT | 11-09-2019 17:46