Ultimo aggiornamento 18-06-2022 10:04

Cosa è successo ieri venerdì 17 giugno 2022

Neville saluta Pogba: "Gli auguro il meglio alla Juve, qui un fallimento". Il Psg spende 40 milioni per Vitinha. Atalanta, riscattato Demiral dalla Juve. Juventus, Allegri esulta: mossa a sorpresa per Di Maria. Milan, la prima mossa per il nuovo De Bruyne scatena i tifosi. Salihamidzic conferma: "Mané al Bayern". Lazio, idea Karius per la porta. Gattuso, non solo Politano dal Napoli. Di Maria, c'è il rilancio della Juve. Chi è Kristjan Asllani: l’ultima intuizione di Beppe Marotta. Conferme su Jovic alla Fiorentina. Napoli, agente Sirigu: "Gradisce la piazza". Inter, è fatta: colpo sul mercato di Marotta, Inzaghi ringrazia. Monza: per la porta si pensa a Gollini. Tabellone Calciomercato estivo Serie A 2022. Movimenti, acquisti e cessioni. Bayern Monaco-Mané, è fatta: al Liverpool 40 milioni. Si complica l'arrivo del terzino indicato da Allegri: tifosi infuriati. Empoli: per l'attacco Zanetti vorrebbe Henry. Cristiano Ronaldo vuole lasciare il Manchester UTD: fattore Mendes e vantaggi fiscali, sogno Serie A. Salernitana: Bonazzoli non sarà riscattato. Sampdoria: Salvatore Esposito piace per la mediana. Napoli, assalto al mediano se parte Demme: tifosi preoccupati. Cosenza: Dionigi è ufficialmente il nuovo allenatore. Leeds e Benfica accolgono Marco Roca e David Neres. Inter: il Chelsea pensa a Dumfries. Roma: il futuro di El Shaarawy è in bilico. Milan, Pioli non è ancora sazio: il piano per difendere lo scudetto. La Lazio chiede informazioni su Pinamonti. Pogba-Juve, le ragioni del ritorno: le ultime parole di Raiola. Juventus, Fagioli avrà una grande possibilità. Zaniolo strizza l'occhio a Juve e Milan, i tifosi della Roma scatenati sul web. PSG, per la panchina il favorito è Galtier. L'intoppo per Dybala spaventa i tifosi dell'Inter: caccia ai colpevoli sul web. Fiorentina: non tramonta l'idea Borja Mayoral. Inter-Chelsea, oggi nuovo summit per Lukaku.