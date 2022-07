Ultimo aggiornamento 20-07-2022 11:43

Cosa è successo ieri martedì 19 luglio 2022

Inter, doppio smacco e tifosi infuriati: Zhang ha una sola possibilità. Arsenal: ufficiale Zinchenko dal Manchester City. Napoli: si cerca una sistemazione per Ounas. Napoli: offerto in porta Neto. Mercato Inter, Bremer è saltato: i nuovi obiettivi per la difesa. Bayern Monaco: De Ligt secondo acquisto più caro di sempre. Capello: "Dybala alla Roma può spostare gli equilibri". La Salernitana su tre giovani promesse della Juventus. De Ligt al Bayern, Salihamidzic: "Mancano le ultime firme". Bayern Monaco, ufficiale l'ingaggio di De Ligt. Calciomercato Salernitana, un poker di nomi per Davide Nicola. Il Torino ha deciso il futuro di Bremer: andrà alla Juventus, Inter beffata. Serie A, Inter: pronta l'alternativa a Bremer. Torino, Cairo accetta l'offerta della Juventus per Bremer. Napoli, offerta per due gioielli dell'Hellas Verona. Obiettivo trequarti: il Milan dà un ultimatum al Bruges per De Ketelaere. Napoli-Juventus: l’incrocio di mercato per la difesa scatena i social. Chi è Tanganga: con lui il Milan può bissare l'operazione Tomori. Calciomercato Monza, occhi sul centrocampo: obiettivo Yan Eteki. Roma, effetto Dybala: per i giallorossi in arrivo un’altra buona notizia. Monza: in arrivo Caprari dall'Hellas Verona. Villarreal: accordo con Cavani. Spezia, a lavoro per il rinforzo a centrocampo: obiettivi Kurtic e Baselli. Inter, altra beffa in arrivo: la Juventus ha le mani su Bremer. Inter: se non arriva Bremer, rimane Skriniar. Juventus: per il centrocampo obiettivo Paredes. Dybala alla Roma: il ruolo di Mourinho decisivo. Le cifre dell'accordo e la clausola rescissoria. Milan: non ci saranno rilanci per De Ketelaere. Sampdoria, per l'attacco si pensa a Roberto Inglese dal Parma. Inter, ecco il sostituto di Bremer: ma il web nerazzurro si infuria. Niente Serie A, Suarez pensa al ritorno al Nacional. Verona: occhi sul francese Malcuit. Napoli: La lettera d'addio dell'ex scatena la bufera, tifosi sempre più furiosi. Juve, Pedullà: “Grandi manovre per la difesa. In due per sostituire De Ligt”. Napoli: Simeone nel mirino di Giuntoli. Calciomercato Empoli, due ufficialità: resta Luperto, saluta La Mantia.