Milan e Inter: i nodi di mercato da sciogliere per migliorare le rose Le sconfitte di ieri in amichevole del Milan per 3 - 2 contro i carneadi ungheresi dello Zalaegerszegi e dell'Inter per 1 - 0 sul Lens, che quantomeno è una squadra piuttosto conosciuta a livello internazionale. Milan : una superofferta del Leeds blocca De Ketelaere. Milan : la prima alternativa al belga è Ziyech, in difesa Tanganga sempre in pole. Inter : operazione Milenkovic in stallo e si vuole blindare Skriniar. Milan : una superofferta del Leeds blocca De Ketelaere. Approfondimento 09:03

Cosa è successo ieri sabato 23 luglio 2022

Serie A, non solo Simeone: Napoli su Raspadori. Real Madrid: niente Milan per Asensio. Napoli: Kim farà le visite mediche a Lisbona. Napoli, De Laurentiis chiude le porte a Mertens. Napoli: bloccato Barak del Verona. Roma: Diawara verso la Bundesliga. Napoli: Simeone ad un passo. Napoli: per la porta si cerca all'estero. Tottenham, Conte: "Il Bayern Monaco ci manca di rispetto". Serie A, accordo Inter-Chelsea: Lukaku rimarrà a Milano due anni. Napoli, De Laurentiis conferma l'addio di Mertens. Calciomercato Benevento: due cessioni per sbloccare La Gumina. Il Bayern Monaco chiede informazioni per Harry Kane. Calciomercato Sampdoria: Colley verso il Toro, vicini Grassi e Linetty. Napoli: De Laurentiis saluta ufficialmente Mertens, si scatena il caos sul web. Belotti: possibile futuro in Premier League. Cagliari, Lapadula è ai dettagli. Calciomercato Salernitana: Bogdan saluta, c'è il rilancio su Bonazzoli. Calciomercato Lecce, si sfoltisce la rosa: tre calciatori in uscita. Monza all'attacco: tutti i nomi sul taccuino di Galliani. Tudor vuole Sanchez a Marsiglia: l'ingaggio del cileno lo scoglio da superare. Mercato Inter, i tifosi non hanno dubbi: “E’ lui il big da cedere”. Spunta un nuovo obiettivo per la difesa del Milan. Empoli: Parisi verso Nizza, scambio a centrocampo con la Fiorentina. Milan, nome nuovo intrigante per il centrocampo. Ramsey, Arthur e non solo: il mercato in uscita della Juve. Sassuolo, il nuovo attacco dopo l'addio di Scamacca. Barcellona su Ibanez: Pinto valuta l'eventuale rinforzo per la Roma. Inter, da Manchester pronta l'offerta per Dumfries. Napoli, nuovo striscione contro De Laurentiis: il caos esplode sui social. Calciomercato Cremonese, chiuso il colpo Ascacibar dall'Herta Berlino. Scamacca vola in Premier: è una buona notizia anche per i tifosi dell’Inter. Milan, i tifosi hanno perso la pazienza: E’ il momento di voltare pagina.