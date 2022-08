Ultimo aggiornamento 24-08-2022 08:49

Milan: il Chelsea su Leao, ma lui e i rossoneri fanno muro Ma almeno tre cose dovrebbero comunque far stare tranquilli i tifosi rossoneri : che i Blues non ha mai presentato un'offerta, che Leao al Milan sta benissimo e che la società non ha voglia di cederlo. Milan : Boehly e Mendes potrebbero far cambiare il vento per la cessione di Leao. Milan : se Leao resta, via libera per il rinnovo del contratto. Milan : Boehly e Mendes potrebbero far cambiare il vento per la cessione di Leao. Milan : se Leao resta, via libera per il rinnovo del contratto. Approfondimento 08:49

Cosa è successo ieri martedì 23 agosto 2022

Fiorentina, fatta per Barak: c'è l'accordo col Verona. Mercato Inter: nuovo capovolgimento di fronte per il difensore. Inter, l'agente di Acerbi: "Lotito ha aperto al prestito". Roma, Felix vicino alla Cremonese: spazio per Belotti. Inter, non solo difesa: tengono banco mercato in uscita e rinnovi. Calciomercato Parma: in rampa di lancio il colpo Zaza dal Torino. Calciomercato Torino: dalla Serie A due alternative a Praet. Inter: l'agente di Acerbi in sede. PSG, l'infortunio di Navas non blocca i contatti col Napoli. Summit tra Allegri e la dirigenza della Juventus: il vice Vlahovic da solo non serve, decisione imminente. Juventus: se salta Depay in arrivo Milik. Bologna: in arrivo il greco Hatzdiakos. PSG: Rafinha andrà in Qatar. Milan e Roma vogliono Diallo, ma c'è un pericolo inglese. Monza, idea Pezzella per rinforzare la difesa. Salernitana: si tratta Dovbyk del Dnipro. Torino: Lukic flirta con la Roma. Parma: per l'attacco spunta Zaza. Il Sassuolo non cederà altri big. Udinese, colpo in difesa per il 2023: preso Kamara. Lazio, torna in auge Ghoulam. Inter, colpo di scena: tifosi in rivolta, Marotta cambia obiettivo. Schouten si lega al Bologna fino al 2026. Genoa, è fatta per il trequartista: Aramu. Chi è l'altro Onana, il nuovo Kessie che piace al Milan. Milan, tesoretto Paquetà: in arrivo 7 milioni. Bologna: Barrow non gioca, l'agente sbotta. Genoa, Blessin può abbracciare un ex Barcellona: Lucas De Vega. Agente Rugani: "Daniele non lascerà la Juventus in questa sessione". La Roma studia come rimpiazzare Wijnaldum. Verona, spunta Ilicic all'orizzonte: è lui il sostituto di Barak. Chelsea: pronti 70 milioni per Gordon. Milan: sirene inglesi per il fuoriclasse e i tifosi lo scaricano. Spezia, sprint finale per Ampadu e Azzi: doppio colpo in chiusura. Torino: due profili per rinforzare il centrocampo. Valencia: Cavani ormai ad un passo. Milan, per il centrocampo scelto Onana: serve l'ok del Bordeaux. Inter: Acerbi sempre più vicino. Milan: non tramonta l'idea Tanganga. Roma idea Grillitsch: è svincolato. Juventus, Allegri alle corde: ora deve farli giocare tutti e tre. Calciomercato Bari: visite mediche per Zuzek, davanti idea Benedyczak.