Juventus, cambio di rotta: Di Maria si allontana, c'è Berardi

La Juventus sta cercando, di migliorare la propria rosa, in particolare il pacchetto offensivo. In pole position ci sarebbe Domenico Berardi, 27enne attaccante esterno del Sassuolo. I rapporti tra Juventus e Sassuolo sono ottimi, come dimostrano i tanti accordi raggiunti negli ultimi anni. La sensazione è che la dirigenza bianconera si farà presto avanti per capire se esistano o meno le condizioni per strappare Domenico Berardi al Sassuolo e renderlo un nuovo asset bianconero.Vai all'articolo08:27

Tabellone Calciomercato estivo Serie A 2022. Movimenti, acquisti e cessioni

Tutti gli acquisti e le cessioni del mercato di serie AVai all'articolo09:19

Inter, dietrofront dei tifosi: No grazie, a queste condizioni non lo vogliamo

Il Chelsea apre all'ipotesi del prestito di Lukaku ai nerazzurri ma chiede un big in cambio, sui social parte la campagna del noLeggi l'articolo10:06

Frenata per Di Maria, tifosi della Juventus sconcertati dal piano B

In picchiata le chance di ammirare l'argentino all'Allianz Stadium, la dirigenza della Vecchia Signora vira su un obiettivo che non infiamma i fan.Vai all'articolo10:54

Liverpool esagerato: 100 milioni di euro per Darwin Nunez

Secondo quanto riportato dal media Record, il Liverpool sarebbe fortemente interessato a Darwin Nunez, giovane fuoriclasse in forza al Benfica. L'offerta sarebbe davvero monster con il club di Klopp disposto anche ad arrivare a 100 milioni di euro per spazzare via la concorrenza e portarsi a casa uno dei talenti più intriganti del momento. L'eventuale arrivo di Darwin Nunez potrebbe anche portare alla cessione di Salah, richiesto da tanti top club.Leggi l'articolo11:09

Napoli, l'offerta di De Laurentiis per il nuovo arrivo scatena il putiferio

Si fa aspro il dibattito sulle scelte di mercato del club partenopeo: la volontà di puntare su volti nuovi, a qualunque costo, non piace alla piazza.Leggi l'articolo11:27