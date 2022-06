Juventus, trovata l'intesa per il ritorno di Paul Pogba

Si sarebbe finalmente trovato un'intesa tra la Juventus e Paul Pogba, col francese che dovrebbe alla fine ritornare in bianconero dopo anni spenti allo United. Pogba dovrà sistemare alcune questioni personali in Inghilterra prima di lasciare Manchester una volta per tutte.Approfondimento08:26

Gatti ha già conquistato tutti, come cambiano le strategie della Juve

Il debutto in nazionale del difensore ha stregato tutti, i tifosi bianconeri sui social lo incoronano come l'erede di ChielliniLeggi l'articolo08:32

Roma, eccessive le richieste di Dries Mertens

Vi abbiamo già riportato dell'interessamento della Roma di José Mourinho per Dries Mertens, belga 35enne in scadenza col Napoli. Nello specifico, Mertens chiede quattro milioni. Con condizioni come queste, la Roma non lo prenderà. Tuttavia lo Special One sembra intrigato dall'operazione, e sta cercando di valutare assieme ai collaboratori se uno come Mertens possa essere utile alla causa.Vai all'articolo08:35

Chi è Noa Lang, il talento olandese che ha stregato Maldini

Si parla sempre con maggiore insistenza dell’arrivo a Milan del giovane attaccante del Brugge: 22 anni e un talento davvero intriganteLeggi l'articolo08:50

Calciomercato, tifosi Milan sul piede di guerra: Diteci quanto vale oggi

Dopo la deludente prestazione di Scamacca in Nazionale i fan rossoneri si ribellano: secco no all'acquisto del bomber del SassuoloLeggi l'articolo09:09

Inter, il PSG ci prova per Skriniar: rifiutata la prima offerta

Non è ancora del tutto chiara quale sia la strategia dell'Inter riguardo alle cessioni. Tuttavia, e dunque l'Inter al momento non compra e non vende. Uno dei nomi forti per la cessione però è Milan Skriniar, centrale ex Samp classe 1995. Ci viene difficile pensare che l'Inter possa davvero aver rifiutato una simile cifra, ma nel caso il quotidiano torinese parla di un PSG determinato e pronto al rilancio può di portare Skriniar sotto la Tour Eiffell.Vai all'articolo09:30

Milan: Botman lontano, pronta l’alternativa: serve anche un vice-Theo

Con la costituzione del nuovo asse tra Cardinale e Maldini, il Milan inizia la sua nuova era anche dal punto di vista del calciomercato. Non si sblocca la trattativa per Botman : il Newcastle ha offerto di più. Se saltano Botman e Bremer, il Milan pensa a Pablo Marì. Serve qualcuno per coprire Theo Hernandez : un nome arriva dalla Bundesliga. Non si sblocca la trattativa per Botman : il Newcastle ha offerto di più. Se saltano Botman e Bremer, il Milan pensa a Pablo Marì.Vai all'articolo10:10

L'Inter ha in pugno Bremer

Il Psg non molla Milan Skriniar : dopo il primo no dell'Inter all'offerta di 50 milioni di euro più 10 di bonus il club parigino non demorde ed è pronto a rilanciare per convincere i dirigenti nerazzurri a cedere il giocatore. Skriniar, che ha ribadito più volte l'intenzione di restare a Milano, tanto che è pronto a mettere la firma su un contratto quadriennale, in caso di partenza potrebbe essere sostituito da Bremer del Torino.Vai all'articolo10:18

Milan, proseguono le grandi manovre in difesa

Il Newcastle infatti, riporta il Corriere dello Sport, ha offerto ben 10 milioni in più rispetto ai rossoneri, e il Lille ha un forte potere su Botman per via del contratto che scadrà tra tre anni. Bremer è più vicino all'Inter, spagnolo classe 1993 che ha giocato una grande seconda parte di stagione all'Udinese, in prestito dai Gunners. Secondo quanto scritto da calciostyle.it il Milan ha messo nel mirino Tom Alexandre Roth e, terzino classe 2004 del Borussia Dortmund.Approfondimento10:21

Fiorentina, definiti gli obiettivi di mercato

Dopo una stagione davvero meravigliosa, culminata col settimo posto in Serie A e la qualificazione alla prossima Conference League, la Fiorentina sta delineando le proprie strategie di mercato, dando per scontata la permanenza di Vincenzo Italiano sulla panchina Viola.Approfondimento10:29

Il "tradimento" di Raspadori diventa virale: interisti inviperiti

Le parole del giovane attaccante del Sassuolo sulle sue simpatie calcistiche scatenano il putiferio sui social: i tifosi nerazzurri non perdonano.Vai all'articolo10:30

Juve, il fratello di Arnautovic: "Che coppia con Vlahovic"

Danijel Arnautovic, fratello - agente dell'attaccante del Bologna Marko, in un'intervista a Tuttosport ha alimentato le voci di un possibile interesse della Juventus per il suo assistito :, Può ancora fare la differenza in qualsiasi squadra. È normale che ci siano voci di grandi club come la Juventus. Sulla coesistenza con Vlahovic :, E un attaccante giovane di alto livello ed è sempre bello vedere un talento che si impone in questo modo.Approfondimento10:34

Inter, Alexis Sanchez diventa un caso

In modo da poter operare serenamente nel mercato in entrata l'Inter deve ridurre il monte ingaggi nell ’ ordine di quel 10 - 15% indicato dalla proprietà. Uno dei motivi è la reticenza di Alexis Sanche z a lasciare Milano. Marotta lavora alla rescissione consensuale, e questo blocca tutto il mercato del l'Inter.Approfondimento10:38

Inter, siamo alle battute finali per Paulo Dybala

Le cose in casa Inter si muovono davvero in fretta, anche perché Beppe Marotta avrebbe promesso a Inzaghi, per quanto possibile, di consegnargli la rosa completa al rientro dalle vacanze. In quest'ottica, che dovrebbe essere l'ultimo, tra l'entourage di Paulo Dybala e Inter per definire tutti i dettagli che porterà la Joya ad Appiano Gentile.Approfondimento10:50

Stallo Koulibaly, De Laurentiis spera ancora nel rinnovo

E in stallo il futuro di Kalidou Koulibaly : il difensore senegalese, in scadenza di contratto nel 2023 con il Napoli, sta aspettando il Barcellona, che deve però prima cedere diversi elementi in rosa prima di poter affondare il colpo, visti i problemi finanziari della società catalana.Leggi l'articolo11:06

Inter-Bellanova: affare in chiusura

L'Inter, volato a Londra da Antonio Conte al Tottenham, punta a rimpolpare il reparto esterni inserendo, oltre a Robin Gosens già arrivato a gennaio dall 'Atalanta, anche un giovane di belle speranze da far crescere ma che sia comunque già pronto per la Serie A quando chiamato in causa. Il nome giusto è stato individuato da tempo in Raoul Bellanova, sul mercato dopo la retrocessione del Cagliari in B.Approfondimento11:39

Kostic non rinnova con l'Eintracht, Juve vicina

La Juventus si avvicina a Filip Kostic. L'esterno sinistro serbo ha rifiutato l'offerta di rinnovo dell'Eintracht Francoforte : secondo la Gazzetta dello Sport si sarebbe accordato con la Juve per un triennale da 2.5 milioni di euro a stagione. I bianconeri stanno ora trattando il prezzo del cartellino con la società tedesca : l'Eintracht chiede 20 milioni di euro, la Juve spera di chiudere a 15 milioni più bonus.Vai all'articolo11:48

Inter, Dybala e Lukaku più vicini: tridente possibile, serve cedere

L'Inter continua a sognare la costruzione di un tridente delle meraviglie con Lautaro Martinez, Paulo Dybala e Romelu Lukaku in avanti. La Gazzetta dello Sport d i oggi fa il punto della situazione legata all'argentino Paulo Dybala, una situazione che a dire la verità non ha più molti segreti. La Rosea indica in domani il giorno decisivo per l'incontro tra l'entourage di Dybala e la dirigenza nerazzurro. Liquidità che al momento l'Inter non possiede, se non in minima parte.Vai all'articolo12:13

Juve-Pogba, ormai ci siamo: cosa cambia e come giocherà Allegri

La Juventus continua a sondare il mercato per pescare eventuali occasioni utili a completare la rosa a disposizione di Max Allegri in vista della prossima stagione. Juventus - Pogba : ormai è cosa fatta. Pogba 2.0 : quanto è cambiata la Juve dal suo arrivo nel 2012 ad oggi. Pogba nel centrocampo bianconero : come lo userà Allegri. Juventus - Pogba : ormai è cosa fatta. il Corriere dello Sport valuta la trattativa tra Paul Pogba e la Juventus come ormai conclusa.Approfondimento12:51

In Inghilterra è guerra vera per Marco Asensio

Dall'Inghilterra aumentano le pretendenti per Marco Asensio, trequartista classe 1996 in uscita dal Real Madrid. Dopo un inizio di carriera da fenomeno, un pesante infortunio lo ha un po'limitato nella sua esplosione.Approfondimento12:54

Juventus, De Ligt può partire per una super offerta

Rischia di ingarbugliarsi la situazione legata al difensore olandese Matthijs De Ligt. Arrivato tre anni fa dall'Ajax per 85 milioni di euro, De Ligt sarebbe in teoria colui attorno al quale ricostruire la retroguardia. La cifra viene inquadrata attorno ai 100 milioni di euro.Leggi l'articolo13:13