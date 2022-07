Ultimo aggiornamento 02-07-2022 10:23

Milan, via al mercato: vicino il primo colpo, la strategia per Dybala Con queste parole e con un sorriso particolarmente tirato Paolo Maldini ha commentato nella tarda serata di giovedì 30 giugno il sospirato accordo raggiunto con la nuova proprietà del Milan per il rinnovo del contratto. Il sogno si chiama Paulo Dybala, ma il Milan sa di non poter pareggiare le cifre d'ingaggio proposte dall'Inter, pertanto la corsa alla Joya non può che essere all'insegna dell'attendismo. Approfondimento 10:04

Inter e Milan, derby per Dybala. Ma c'è anche un altro club Il futuro di Paulo Dybala è ancora incerto. Perché se il suo passaggio da svincolato all'Inter sembrava ormai cosa fatta, con il ritorno di Romelu Lukaku i nerazzurri hanno per il momento frenato sull'argentino. Come riporta La Gazzetta dello Sport, sul giocatore è arrivato il Milan per provare a sfruttare l'occasione. Dybala è addirittura anche un sogno del Monza, che vorrebbe l'ex juventino in coppia con Mauro Icardi. Leggi l'articolo 09:35

Cosa è successo ieri venerdì 1 luglio 2022

