Ultimo aggiornamento 02-07-2022 23:03

Cosa è successo ieri sabato 2 luglio 2022

Juventus, con de Ligt è rottura definitiva: le mosse bianconere. Lazio, accordo vicino con Sirigu. PSG, Neymar potrebbe davvero essere ceduto. Brescia, due colpi ufficiali scaldano il mercato. Calciomercato Torino: accelerata per Nandez, ma non solo. Barcellona, Luuk de Jong torna al PSV. Barcellona, Laporta annuncia novità sul mercato in entrata. Premier League, Cristiano Ronaldo chiede la cessione ai Red Devils. Premier, Cristiano Ronaldo chiede la cessione: ipotesi Serie A. Inter, arrivano conferme per Vidal al Boca Juniors. Calciomercato Spezia: l'obiettivo è un centrale del Milan. Calciomercato Bologna: Hickey verso l'addio, destinazione Premier. Hellas Verona, presentato ufficialmente il nuovo tecnico Cioffi. Salernitana, l'accordo per avere Bonazzoli dalla Samp si avvicina. Roma, gli auguri di Abraham a Zaniolo diventano un caso social. Mkhitaryan sulle orme di Djorkaeff: "Un orgoglio essere all'Inter". Inter, ufficiale Mkhitaryan: le sue prime parole da nerazzurro. De Sanctis punge Bonazzoli: "Vogliamo solo giocatori convinti". Tudor al Marsiglia, lunedì la firma. Fiorentina, stretta per Dodò. Monza, altro colpo: arriva Sensi. Inter, Correa verso il Napoli?. Milan, Renato Sanches sta per sfumare: si valuta il piano B. "Napoli perfetta per te": l'invito di Edmundo fa impazzire i tifosi. Juventus, svolta nella corsa a Zaniolo: si avvicina l'intesa con la Roma. Alvaro Morata, il clamoroso retroscena sulla Juve. Chi è Jorgelina Cardoso, la donna che ha spinto Di Maria alla Juventus. Mkhitaryan saluta i tifosi della Roma via Twitter e scatena la bufera. Milan, via al mercato: vicino il primo colpo, la strategia per Dybala. Inter e Milan, derby per Dybala. Ma c'è anche un altro club. L'ultima voce su Paulo Dybala scatena il panico sul web: social in tilt. La Juve pensa al clamoroso ritorno, web bianconero in fermento. Udinese all'attacco: sul mercato si punta a Copetti.