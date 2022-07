Ultimo aggiornamento 09-07-2022 09:38

Cosa è successo ieri venerdì 8 luglio 2022

Paquetà si avvicina all'Arsenal. Calciomercato, il borsino di oggi. Come vanno le trattative Bremer, Zaniolo e Koulibaly. Fiorentina, ufficiale Luka Jovic. Napoli, Mertens pronto a ridursi lo stipendio. Milan, Ziyech prende una decisione importante. Juventus, che giornata: ufficiale Di Maria, torna Paul Pogba. Torino, agente Joao Pedro: "Nessun inserimento serio". Juventus: è ufficiale, Angel Di Maria è bianconero. Inter, il gioco di Marotta e Inzaghi fa impazzire i tifosi nerazzurri. Inter, se parte Skriniar c'è il sostituto dalla Bundesliga. Pogback! Il francese è a Torino per le visite mediche. Calciomercato Torino: ecco il centrocampista, grazie a Linetty è fatta per Maggiore. Salernitana, si lavora al doppio colpo dalla Sampdoria. Altro colpo Lazio: fatta per Alessio Romagnoli. Arnautovic - Juve, individuata la possibile contropartita. Calciomercato Bari, si lavora per la punta: Moncini è vicino, ma c'è anche un sogno dalla Serie A. Lazio, si cerca il vice Immobile: Sarri vuole Caputo. Lo United è sempre più lontano: dove può andare Cristiano Ronaldo. Dybala, Italia o estero per ritrovare la Joya: le ipotesi. Napoli: la partenza di Politano resta in bilico. Rinforzo in difesa per la Lazio: ufficiale Casale dal Verona. Pavoletti-Cagliari: insieme fino al 2024. Juventus, Pogba in arrivo: "Ci vediamo presto". Inter, Radu in prestito alla Cremonese. Roma: la distanza col Sassuolo per Frattesi resta alta. Lecce: Scuffet ha detto sì a Corvino. Roma, torna l'ipotesi Dybala: Mourinho vuole soffiarlo all'Inter. Torino: il ds Vagnati punta su Zajc. Sampdoria: si lavora al ritorno di Baldè Keita. Il Monza non si ferma più: trattativa aperta per Caprari. Manchester United-Dybala: contatto tra le parti. Inter: accelerata per Bremer, ma restano altri nodi da sciogliere. Juventus: De Ligt ad un passo dal Bayern. Juventus: se salta Koulibaly si punta Bremer. Salernitana, idea Djuricic per il centrocampo. Inter: Lukaku è arrivato ad Appiano. Sampdoria: Thorsby in uscita, in arrivo Leverbe. Juventus, visite mediche e poi firma per Di Maria. Calciomercato Verona: trattativa per Pablo Marì, ma è corsa a tre. Milan, Maldini pesca il nuovo Tomori: i tifosi aspettano altre sorprese. Cremonese, il prossimo colpo può arrivare dal Milan. Psicodramma Dybala, i tifosi dell'Inter ora hanno paura di perdere la Joya. Calciomercato Torino: offerta al Bologna per Orsolini, ma spunta anche Casadei. Juventus, l'alternativa a Koulibaly manda nel panico i tifosi bianconeri. Di Marzio gela le speranze della Juve per la difesa: Trattativa in stallo.