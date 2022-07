Ultimo aggiornamento 21-07-2022 09:35

Inter, mercato in alto mare: nuova pretendente per Skriniar e Gosens è un caso il futuro di Skriniar resta in bilico. Il Psg cambia obiettivo, per Skriniar spunta l' interesse del Barcellona. L'Inter non ha invece potuto contare sull'incasso della cessione di Milan Skriniar, per motivi tecnici, ma anche di immagine. Attenzione però a possibili nuovi pretendenti per Skriniar, come il Barcellona : secondo'Jijantes FC'qualora i blaugrana non riuscissero a chiudere per Koundé del Siviglia, vicino al Chelsea, potrebbero provarci proprio per il difensore dell'Inter. Vai all'articolo 09:35

Roma, Mourinho non molla Zaniolo: altro no alla Juventus Dal Portogallo, sede del ritiro della Roma, lo Special One viene descritto determinato a rilanciare anche Zaniolo in una Roma, a 4 punte. Intanto, la Roma avrebbe rifiutato una nuova offerta seppure informale della Juventus, che avrebbe sondato il terreno per Zaniolo proponendo 20 milioni più il cartellino di Arthur : secco no della Roma, nonostante Mourinho sia alla caccia di un regista, e anzi possibili spiragli per avviare la trattativa per il rinnovo di Zaniolo, in scadenza nel giugno 2024. Leggi l'articolo 08:34

Cosa è successo ieri mercoledì 20 luglio 2022

Barcellona, Lewandowski: "Non vedo l'ora di vincere qui". Milan, Maldini su De Ketelaere: "C'è fiducia". Roma: Dybala ha firmato, le sue prime parole da giallorosso. Juventus: ufficiale Bremer. Il saluto ai suoi nuovi tifosi. Juventus, ufficiale Bremer. Roma, aumentano le pretendenti per Veretout. Atalanta, pronto uno scambio con la Roma. Milan, la mossa di Maldini e Massara scatena rabbia e paure dei tifosi. Calciomercato Reggina: altro colpo, arriva Obi dalla Salernitana. Milan, resta vivo un grande obiettivo di mercato: si può chiudere. Juventus: Filippo Ranocchia rinnova fino al 2026 e va in prestito al Monza. Calciomercato Cagliari: si tratta per Cissé, idee Valoti e Mazzitelli. Calciomercato Juventus, Gleison Bremer osannato dai tifosi al JMedical. Calciomercato Salernitana: caccia al doppio colpo Djuricic-Piatek. Hellas Verona: via Lazovic arriva Strootman. Calciomercato Torino: idea Acerbi, ma c'è anche il solito Monza. Bologna: Ounas nel mirino di Sartori. Juventus, mercato no limits: dopo Bremer Allegri chiede altri tre rinforzi. Inter, i tifosi a Zhang: “Skriniar non si tocca”. Inter: 3 nomi nuovi per la difesa, la scelta dei tifosi . Napoli: triplo colpo di mercato in arrivo. Nikola Milenkovic: è derby tra Juventus e Inter. Lotito può beffare il Napoli, tifosi azzurri infuriati. Il Milan lavora a 4 rinnovi, i tifosi: "Manca quello più importante”. Juve, può partire anche Rabiot. Il Milan mette il turbo: oltre a De Ketelaere, c’è un difensore. Calciomercato Fiorentina, ritorno di fiamma per Bajrami. Roma, Paulo Dybala presentato in conferenza stampa il 6 agosto. Calciomercato Genoa, Pavkov l'ultimo nome per l'attacco di Blessin. Il Napoli cambia obiettivo per l'attacco, i tifosi perdono la pazienza. Milan - Renato Sanches: si può ancora. Verona, un addio a sorpresa: Lazovic vicino al Marsiglia. L'Inter inverte la rotta: Skriniar non va via e si parla di rinnovo. Calciomercato, il borsino di oggi: Juve, colpo Bremer; Milan a tutta su De Ketaelere. Beffa mercato, contromossa dell’Inter: il nuovo piano scatena i tifosi. Juventus, è il Bremer Day: Allegri abbraccia l'erede di de Ligt.