Ultimo aggiornamento 22-08-2022 01:12

Cosa è successo ieri domenica 21 agosto 2022

Calciomercato Brescia: si ragiona su uno scambio Bisoli-Viviani. Fiorentina, Barone: "Il mercato non è finito". Calciomercato Ascoli: vicino Adjapong dal Sassuolo, si sogna Simy. Roma, Mourinho: "Spero che Zaniolo resti qui". Calciomercato Frosinone: piazzato il doppio colpo Mazzitelli-Samprisi. Monza: in arrivo William Carvalho. Fiorentina: oltre a Barak previsto un altro acquisto. Milan: interesse per Bakayoko da oltremanica. Calciomercato Venezia: salta Charpentier, c'è il finlandese Pohjanpalo. Calciomercato Palermo: ufficiale Bettella, ora Di Carmine e Saric. Chelsea: Pulisic rifiuta il trasferimento al Manchester United. Milan, si tratta Marco Asensio: la strategia per portarlo in rossonero. Calciomercato Verona: Barak si allontana, per la difesa arriva Hien. Inter, la telenovela Skriniar non è finita: fibrillazione tra i tifosi. Juventus, il cambio di rotta sull'attaccante fa calare il gelo tra i tifosi. Juventus: c'è la chiave per Paredes, ultima chiamata per Depay.