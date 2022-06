Serie A, Milan-Maldini: ora o mai più

Siamo arrivati al momento della verità per quanto riguarda il futuro di Paolo Maldini e Frederic Massara. Rimane ottimismo per il buon esito della trattativa, ma la situazione rimane molto particolare, anche perché il Milan non ha altre valide alternative al duo di mercato.

Juventus: Arrivabene vuota il sacco su de Ligt e scatena la bufera sul web

Il dg bianconero rivela come stanno le cose col difensore olandese e spiega la filosofia per la prossima stagione, polemica social

Serie A, il PSG non molla Skriniar: si alza la posta

Il PSG continua a insistere per Milan Skriniar del Torino, ma trattare con Marotta in questi giorni non sembra essere per nulla facile. Come riporta il Corriere dello Sport, i parigini hanno offerto 60 milioni più bonus pur di portare lo slovacco sotto la Tour Eiffel.

Di Marzio: “La Juve ha scelto l’alternativa a De Ligt, arriva dalla Francia”

Il giornalista ed esperto di mercato di Sky rivela che il club bianconero sta pensando a Kimpembe del PSG se dovesse andare via il difensore olandese

Serie A, la Roma forte su Frattesi: cosa manca per chiuderla

José Mourinho si è guadagnato un bel po'di credito in questa stagione grazie alla vittoria della Conference League e alla qualificazione in Europa League, e dunque si sta adoperando per modificare la Roma come meglio crede.

Juventus, Arrivabene scarica De Ligt: "Impossibile tenere chi vuole andare via"

Parole fortissime arrivano dall'AD della Juventus Maurizio Arrivabene che, scarica senza mezzi termini il difensore olandese De Ligt, anche se ammette che per andare in porto al sua cessione, molte cose devono incastrarsi : De Ligt ? Oggigiorno non è possibile trattenere qualcuno che desidera andarsene. La Juve ha modificato la propria politica sugli ingaggi negli scorsi mesi, decidendo di liberarsi o di abbassare gli stipendi più esosi.

Nizza, l'ex portiere Cardinale avvisa il PSG su Galtier

Cardinale, che è svincolato da quando il suo contratto con il Nizza è scaduto alla fine della stagione 2020 - 21, ha parlato dell'impatto negativo di Galtier sullo spogliatoio come una costante e ha affermato che la sua potenziale partenza per il PSG sarebbe vantaggiosa per tutti. , penso che sia una buona cosa che se ne vada, , ha detto Cardinale a RMC Sport. Galtier sarà contento , ha aggiunto.

Juventus: Arrivabene dà il benvenuto a Pogba e saluta de Ligt

La Juventus ha le idee chiare per quanto riguarda le mosse di mercato. De Ligt è sempre più vicino all'addio, ma alle condizioni della società bianconera, come espresso chiramente da Maurizio Arrivabene a Tuttosport.

Ansia Milan: il duo Maldini-Massara aspetta ancora, mercato bloccato

Dopo tante rassicurazioni e un ottimismo generale, si è arrivati all'ultimo giorno di contratto per Maldini e Massara e il rinnovo non è ancora sato firmato. Maldini-Massara, il tempo passa ma i rinnovi non arrivano.

Barcellona, il prezzo di Lewandowski non è giusto

Per il passaggio di Lewandowski dal Bayern Monaco al Barcellona c'è ancora da aspettare. Secondo la Bild, il Barça avrebbe fatto un'offerta, pari a 40 milioni di euro, al Bayern Monaco per il cartellino dell'attaccante polacco. Una situazione non semplice , anche alla luce delle dichiarazioni dello stesso Lewandowski che , più volte , ha ribadito la volontà di andare a giocare altrove.

Chelsea, Koulibaly nuovo primo obiettivo per la difesa

Il Chelsea avrebbe fatto di Kalidou Koulibaly del Napoli il suo obiettivo principale per la ricostruzione della difesa. Koulibaly aiuterebbe a colmare il vuoto lasciato dalle partenze di Antonio Rudiger e Andreas Christensen, che hanno entrambi scelto di trasferirsi in Liga alla naturale scadenza del proprio accordo coi Blues.

Inter, l'Atalanta ora fa sul serio per Pinamonti

Dopo una grande stagione con la casacca dell'Empoli, Pinamonti è tornato all'Inter ma il suo futuro non sarà a Milano. L'Atalanta sarebbe pronta a fare sul serio per portarlo a Bergamo. L'Inter vorrebbe qualcosa in più ma la trattativa sarebbe a buon punto. Galliani, sembrava molto interessato all'attaccante azzurro che, al momento, sembra davvero vicino a trasferirsi all'Atalanta.

Serie A, indiscrezione su Belotti: "Ha già firmato per un club"

Oggi è l'ultimo giorno di Andrea Belotti al Torino. Il centravanti granata ha rifiutato tutte le offerte di rinnovo, in quanto lui non ne fa una questione di soldi ma di progetto tecnico del Toro che, evidentemente, non lo convince più.

Juve-Dybala, oggi finisce la storia: il saluto della Vecchia Signora alla Joya

Oggi scade ufficialmente il contratto di Paulo Dybala con la Juventus. Sul proprio sito ufficiale, la Juve ha scritto qualche riga per salutare il proprio numero 10: "E' arrivato che era una giovane e talentuosa promessa, e ora saluta la Juve portando con sé bagaglio di esperienze che lo hanno reso il campione che è; la carriera di Paulo Dybala continuerà infatti lontano da Torino". Un bagaglio che per Paulo è composto da 293 presenze, 115 gol, 45 assist e ben 12 titoli vinti.

Juventus-Zaniolo: svolta nella trattativa per il fuoriclasse giallorosso

Dopo gli acquisti ormai quasi chiusi di Pogba e Di Maria , i bianconeri continuano a seguire da vicino la situazione legata a Nicolò Zaniolo , classe 1999 in rotta con la Roma , con la quale non c'è ancora stato un incontro per il rinnovo di contratto.

Monza scatenato: Candreva pronto a firmare un biennale

Il Monza è scatenato. La società neopromossa in Serie A sta continuando a mettere a segno colpi importanti per farsi trovare pronta alla sua, prima, nella massima serie italiana. Si parla di un contratto biennale per l'esterno ex Lazio e Inter.

Cristiano Ronaldo e la Roma: la presentazione "finta" non spegne le indiscrezioni, nuova bomba

Secondo Angelo Di Livio, si tratterebbe di un'eventualità che sarebbe suggerita anche dall'incontro tra Jorge Mendes e il ds giallorosso Tiago Pinto, nel corso del quale anche Cristiano sarebbe sul tavolo. L'ex giocatore di Roma, Fiorentina e Juventus ha reso più corposo quanto asserito con dei riferimenti più circoscritti: "Da quanto ho saputo nei giorni scorsi, la Roma sta realmente tentando di ingaggiare Cristiano Ronaldo e il 7 luglio potrebbe essere la data dell'annuncio".

Juventus, Alvaro Morata saluta Torino per la seconda volta

Dopo Paulo Dybala, anche Alvaro Morata saluta la Juventu e lo fa per la seconda volta in carriera. Attacco della Juve ridotto all'osso ora senza più neanche Bernardeschi, ma questa è la strategia. La Vecchia Signora inoltre ha pubblicato un post per salutare il centravanti iberico: "Si chiude l'avventura di Alvaro Morata alla Juventus. L'attaccante spagnolo, in prestito dall'Atletico Madrid nelle ultime due stagioni, saluta per la seconda volta i colori bianconeri".

Juve, pioggia di addii: il club saluta Dybala e Morata. E ora?

La Juve, nel giorno di scadenza dei contratti ha salutato ben tre giocatori, ovvero Paulo Dybala ad Alvaro Morata a Federico Bernardeschi. Morata tornerà ora all'Atletico Madrid da capire invece cosa ne sarà di Bernardeschi e di Dybala con Marotta che non ha mollato la presa ma con una trattativa in stallo. Non si è fatta attendere, sul suo profilo Instagram, la risposta di Morata, con Dybala che invece già aveva dedicato un pensiero ai tifosi nelle scorse settimane.

Torino, Bremer ha le idee chiare: "Voglio giocare la Champions"

Ospite alla trasmissione brasiliana Flow Sport Club, Gleison Bremer del Torino esprime le sue intenzioni per il futuro della propria carriera: "Dove giocherò il prossimo anno? Ne stiamo parlando con i miei rappresentanti e ad oggi non c'è niente di definito. L'unica cosa fondamentale è giocare la Champions League".

Chi è Luis Henrique, la scommessa brasiliana del Torino

L'attaccante cresciuto nel Botafogo ha avuto una stagione difficile a Marsiglia: ma i granata sono pronti a puntare sul suo talento