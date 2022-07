Ultimo aggiornamento 11-07-2022 08:59

Cosa è successo ieri domenica 10 luglio 2022

Sassuolo, Scamacca escluso dall'amichevole con il Real Vicenza. Juventus, De Ligt sempre più verso la Baviera. Monza, idea Suarez. Galliani: "Non smentisco". Calciomercato Pisa, vicini Torregrossa e De Luca dalla Sampdoria. L'Inter trova il modo per far spazio a Dybala: web nerazzurro in subbuglio. Calciomercato Verona: dalla Scozia è in arrivo il terzino Doig. Bayern Monaco, si pensa al dopo Lewandowski: difficile il super colpo. Verona, il Cholito Simeone verso la Spagna. Calciomercato Bologna, è fatta per Ferguson dall'Aberdeen. Calciomercato Monza, Donati in uscita: quattro squadre lo vogliono. Juventus, Barzagli: "De Ligt via grande perdita". Juve, spunta Torreira come alternativa a centrocampo. Sampdoria-Cagliari, asse per il calciomercato: non solo a Rog, si potrebbero muovere altri tre giocatori. Inter: Skriniar è ad Appiano ma in attesa di essere ceduto. Roma, non solo Dybala: nuovo nome per l'attacco dalla Premier. Lecce, si muove il mercato: primi colpi in vista. Kante in scadenza: ecco chi potrebbe soffiarlo al Chelsea. Antonio Conte non fa sconti: esuberi di lusso per il Tottenham. Acerbi vicino all'addio. Screzi con i tifosi della Lazio. Juventus: per Paredes servono 35 milioni. Barcellona, Xavi ha convinto Kessié: "Ho bisogno di te". Chelsea, affare fatto con Sterling. Roma: Zaniolo salta la prima amichevole, la Juventus si avvicina. Dybala torna a Torino: si allenerà da solo. Bayern Monaco: pronta l'ultima offerta decisiva per De Ligt. Sampdoria, Caputo: "Mai avuto a che fare con la Lazio". Inter, l’affare Bremer è ancora bloccato: ora i tifosi hanno un timore. Juve, Zaniolo è più vicino: la scelta che indispettisce i romanisti. Milan esagerato: Maldini risponde a Inter e Juve con un bel tris. Milan, l’affare Sanches diventa una telenovela: esplode la rabbia dei tifosi. Inter, il sogno Dybala non è affatto svanito: c'è una chiara strategia. Koulibaly SpaccaNapoli, è bufera dopo le dichiarazioni del ds Giuntoli. Calciomercato Genoa: duello per Ghiglione, per l'attacco piace Saracevic. Strakosha si avvicina al Manchester United. Juventus, Pedullà: “In arrivo un regalo per il centrocampo di Allegri”.