Sampdoria: Thorsby all'Union Berlin

Dopo tre stagioni in maglia blucerchiata, termina l'avventura a Genova di Morten Thorsby. L'ex Herenveen infatti, nella prossima stagione giocherà all'Union Berlin. Per l'acquisto del calciatore classe 1996, la squadra di Berlino verserà alla Samp 3 milioni di euro più bonus, fa sapere Sky Sport.

Inter: Skriniar, Pinamonti e Sanchez verso l'addio

Sono tre gli interessati : Skriniar, Pinamonti e Sanchez. Per Pinamonti, invece, si valutano le offerte di diverse squadre di A, anche se la prima indiziata resta l'Atalanta, pronta a chiudere sulla richiesta nerazzurra di circa 20 milioni. Sanchez, dovrà trovare una squadra che soddisfi le sue ambizioni : il cileno non rientra nei piani dell'Inter visto che anche sabato non è stato convocato per l'amichevole col Monaco.

Mistero Cristiano Ronaldo: tanti flirt ma nessuno lo vuole veramente

Il futuro di Cristiano Ronaldo è ancora avvolto nel più completo mistero. Cristiano Ronaldo : tutti lo vogliono, nessuno lo compra. CR7 : il Chelsea temporeggia, l' Arabia Saudita lo tenta. Cristiano Ronaldo, lo Sporting Lisbona sogna il clamoroso ritorno. Sullo sfondo lo Sporting Lisbona, club in cui CR7 è esploso.

Salernitana, fatta per l'ex Montpellier Junior Sambia

Visite mediche per il difensore francese, che dopo la firma andrà direttamente in ritiro. Pronto un triennale

Fiorentina: Lo Celso nuovo obiettivo

Prende sempre più forma la nuova Fiorentina di mister Italiano. Il nome più gettonato nelle ultime ore è quello di Giovani Lo Celso, centrocampista del Tottenham. Da quanto si apprende però, leggendo La Nazione a proposito dell'argentino, la risposta ottenuta dal Tottenham per il suo prestito non è stata incoraggiante. Il discorso è semplice : la Fiorentina vorrebbe ripetere un'operazione come quella realizzata per ingaggiare Odriozola.

Juventus, ipotesi prestito secco per Arthur

La Juventus non ha più intenzione di avere Arthur in rosa. La sensazione è che la società bianconera stia facendo di tutto per trovare una nuova sistemazione al centrocampista brasiliano. Non pare essere arrivata nessuna offerta importante. Si parla di possibili destinazioni in Premier League o Liga.

Juventus, tutte le alternative a de Ligt: l’ultima parola di Allegri

La Juventus dice addio a Matthijs De Ligt, partito ufficialmente per Monaco di Baviera. Duro colpo per la Vecchia Signora, costretta a cercare un sostituto in tempi rapidi. In cima alle preferenze di Allegri e della società sembra essere schizzato Bremrr, che oggi ha un incontro con l'Inter per capire lo stato della trattativa: i nerazzurri hanno in mano l'accordo col giocatore, ma non quello con Cairo e il Torino.

Calciomercato Lecce: trovata l'intesa per Maksimovic dal Genoa

Intesa trovata tra le due società, manca ancora qualche dettaglio per l'ingaggio. Il difensore centrale resterà in Serie A

Calciomercato, il borsino di oggi. Svolta Dybala, come va la trattativa per Bremer

La Joya ha scelto la Roma, può sbloccarsi anche Zaniolo alla Juventus. È asta tra i bianconeri e i nerazzurri per il difensore brasiliano del Torino.

Inter nei guai, Bremer come Dybala: non intende aspettare più

Dopo Paulo Dybala, la squadra di Simone Inzaghi potrebbe perdere anche Gleison Bremer. serve una risposta dal PSG per Skriniar. Per potersi sedere nuovamente al tavolo con il Torino e parlare del futuro di Gleison Bremer, l'Inter ha prima bisogno di una risposta definitiva da parte del PSG su Milan Skriniar. il PSG sarebbe disposto a mettere sul piatto 50 milioni di euro e una contropartita tecnica gradita all'Inter.

Udinese, Adam Masina torna in Italia: trattativa lampo con il Watford

Arrivato dal Watford, altro club di proprietà della famiglia Pozzo, Masina sostituirà l'infortunato Leonardo Buta

Dybala alla Roma, si scatena l'ironia dei suoi ex tifosi

Il passaggio dell'argentino ai giallorossi fa scatenare il web: juventini ironici e nostalgici, interisti delusi, romanisti euforici ed entusiasti

Napoli: fatta per l'erede di Koulibaly, ma la piazza non si placa

Secondo Sky Sport il club azzurro potrebbe chiudere oggi la trattativa per il nuovo difensore, ma ai tifosi non basta

Kim Min-Jae: il Napoli torna avanti al Rennes per il difensore

A Napoli si sta lavorando duramente al dopo Koulibaly. Il profilo scelto dalla dirigenza e dal tecnico dei partenopei , Luciano Spalletti , è quello del sudcoreano Kim Min-Jae. Il Napoli nelle ultime ore ha intensificato i rapporti con l'entourage del giocatore ed è tornato avanti al Rennes, che decise di aspettare perché il Napoli è la sua prima scelta.

Paulo Dybala non intende più aspettare il Napoli: oggi chiude per la Roma

In questa paradossale, quasi inverosimile vicenda, a decidere sono le telefonate: quella di Luciano Spalletti, tecnico del Napoli che lo aveva persuaso qualche giorno prima e, poi, la chiamata di José Mourinho, allenatore ormai mitologico della Roma in grado di ribaltare la situazione e di mettere al primo posto la società dei Friedkin nella corsa all'argentino. L'arrivo di Dybala a Roma potrebbe definitivamente sbloccare Zaniolo alla Juventus.