Ultimo aggiornamento 25-07-2022 10:24

Cosa è successo ieri domenica 24 luglio 2022

PSG: Kurzawa sulla lista dei partenti. Roma: Borja Mayoral al Getafe. PSG: Kimpembe in vendita solo per 70 milioni. Inter: il PSG non vuole offrire cifre importanti per Skriniar. Calciomercato Cremonese: non solo Pickel, Quagliata torna in Italia. Calciomercato Atalanta, ore decisive per Pinamonti. Real Madrid, Ancelotti: "Il nostro mercato è chiuso". Calciomercato Spezia: vicino Kurtic, si lavora per Maldini e Dragowski. Roma, Wijnaldum non si sblocca: si pensa ad altre opzioni. Calciomercato Lecce, si accelera per Benassi e Di Francesco. A 39 anni Dani Alves va in Messico ai Pumas. Calciomercato Salernitana: Gagliolo saluta, obiettivo Rovella. Laporta: "La storia di Messi al Barcellona si può riaprire". Milan. Diaz non basta: bisogna accelerare sul mercato. Il Napoli saluta e ringrazia Mertens. Inter: in uscita anche Pinamonti e Lazaro. Atletico-Juventus: per Morata solo acquisizione a titolo definitivo. Fiorentina: Ramadani domani a Firenze per Milenkovic. Juventus: Paredes si può fare, ma è troppo elevata la richiesta del PSG. Roma, le ombre oltre Dybala: c’è un caso che fa arrabbiare i tifosi. Napoli, ecco il piano: la stellina della nazionale per il dopo Mertens. Milan, la telenovela De Ketelaere continua e ora c'è un nuovo colpevole. Al Milan servono acquisti ma i tifosi si consolano con il loro Di Maria. Milan e Inter: i nodi di mercato da sciogliere per migliorare le rose. Calciomercato Verona, si pensa a Laxalt e Depaoli per le fasce.