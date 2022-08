Ultimo aggiornamento 29-08-2022 09:12

Juventus: Paredes atteso a Torino, in tre pronti a fare le valigie La Juventus ha ancora un colpo in canna : Leandro Paredes. Paredes atteso a Torino a stretto giro. Juventus - Paredes, mancano solo alcuni dettagli. Paredes atteso a Torino a stretto giro. Juventus - Paredes, mancano solo alcuni dettagli. il suo arrivo non sarebbe infatti legato alle cessioni che Maurizio Arrivabene ha dichiarato prioritarie in questo momento in casa Juventus. Intanto, la Juventus ste effettivamente piazzando tre giocatori, ovvero Arthur, Nicolò Rovella e Nicolò Fagioli. Leggi l'articolo 09:00

Juventus, nuova pista per Arthur La Juventus sta facendo il possibile per trovare una nuova sistemazione ad Arthur. L'ex centrocampista del Barcellona non rientra più nei piani della società e si sta cercando una soluzione che possa andar bene a tutti. Prossime ore decisive per il futuro del brasiliano che, lo farà in prestito. Vai all'articolo 08:46

Cosa è successo ieri domenica 28 agosto 2022

Napoli, Spalletti: "Osimhen sta bene qui. Per noi è il top". Psg, Paredes in panchina: Juve a un passo. Milan, è sfumato un obiettivo a centrocampo. Napoli, Cristiano Ronaldo ora è un miraggio: la mossa dello United. Inter, nuovo no al Psg per Milan Skriniar. Roma, Tiago Pinto: "Con Belotti alziamo il livello". Inter, lunedì le visite mediche di Acerbi. Calciomercato Monza: tre nomi per l'ultimo colpo a centrocampo. Roma, fatta per Camara. Calciomercato Benevento: salta Simy, chiuso lo scambio Insigne-Ciano. Bologna: in arrivo un altro innesto in difesa. Calciomercato Lecce: due idee a centrocampo, davanti obiettivo Verdi. Milan: Gabbia rimane nonostante l'arrivo di Thiaw. Roma: visite mediche e firma sul contratto per Belotti. Calciomercato Sampdoria: Colley verso Maiorca, davanti Ounas o Defrel. Roma: Belotti ha firmato ed è in arrivo un altro colpo. Roma: Belotti ha firmato il contratto, manca l'ufficializzazione. West Ham: visite mediche per l'ex Milan Paquetà. Calciomercato Salernitana: Veseli al Benevento, si lavora su 4 punte. Torino, per il centrocampo occhi su Diawara. Milan, ecco il difensore: è fatta per Thiaw. Torino: Juric vuole riportare Praet in granata. Napoli: De Laurentiis detta le condizioni per lo scambio Osimhen-CR7. Inter, si chiude la partita per il difensore: c'è un netto favorito. PSG: Fabian Ruiz dal Napoli ad un passo. Calciomercato Sassuolo: si punta su Antiste e su un giovane talento.