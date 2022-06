Ultimo aggiornamento 15-06-2022 09:56

Napoli: Osimhen non è più incedibile Direttamente dal ritiro della nazionale infatti, Victor Osimhen ha fatto sapere che non ca ? ? è certezza sulla sua permanenza in Campania per quanto riguarda il prossimo campionato. Il Napoli e De Lautentiis non ritengono il giocatore incedibile, ma lo valutano 110 milioni di euro. Osimhen sa si essere ipoteticamente sul mercato e ha notizia delle voci che lo riguardano, in particolare da Spagna e Inghilterra. Approfondimento 09:08

Juventus, la chiave per arrivare a Koulibaly è Demiral La Juve stringe i tempi con la ? ? Atalanta : il tempo per la ? ? acquisto di Demiral sta per finire, anzi siamo ben oltre il termine di venerdì. Secondo la ? ? edizione odierna di Tuttosport, a ? ? Koulibaly - Juve, la chiave è Demirala ? ? per sbloccare la trattativa che porterebbe il difensore del Napoli a Torino si deve risolvere il nodo del giocatore turco. I soldi per la ? ? ingaggio di Koulibaly arriverebbero, dalla vendita della ? ? esubero bianconero. Vai all'articolo 08:48

Cosa è successo ieri martedì 14 giugno 2022

