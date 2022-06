Ultimo aggiornamento 25-06-2022 10:26

La Juve non molla Nicolò Zaniolo: molti lo vogliono, la Roma aspetta Continuano i contatti con la Roma per Nicolò Zaniolo, giocatore che da tempo è finito nei radar della Vecchia Signora. Juve - Zaniolo, prove d'intesa : i bianconeri lo vogliono in prestito. La Roma rifiuta le contropartite, solamente cash per i giallorossi. Juve - Zaniolo, prove d'intesa : i bianconeri lo vogliono in prestito. La Juventus, avrebbe anche provato a dare un'accelerata alla trattativa, proponendo alla Roma alcune contropartite da inserire nei discorsi per Zaniolo. Approfondimento 10:09

Il Chelsea fa sul serio per De Ligt: proposta contropartita alla Juve I bianconeri si vedono scoppiare in mano il caso De Ligt proprio nei giorni della riuscita dell'operazione Paul Pogba. Il forte centrale olandese ha rifiutato l'offerta di rinnovo di contratto della Juventus, direzione Premier League. Per ora i bianconeri hanno detto no , desiderosi di fare un altro tentativo con De Ligt , e inoltre prima di una eventuale cessione sarà necessario trovare un sostituto. Vai all'articolo 08:14

Cosa è successo ieri venerdì 24 giugno 2022

