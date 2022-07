Ultimo aggiornamento 28-07-2022 10:49

Cosa è successo ieri mercoledì 27 luglio 2022

Barcellona: ter Stegen tra i possibili partenti. Luis Suarez ufficiale al Nacional. Torino: volano gli stracci tra Vagnati e Juric. Juventus: l'infortunio di Pogba blocca la partenza di McKennie. Napoli: Neto ad un passo. Clamoroso dalla Spagna: Cristiano Ronaldo al Napoli, tifosi scatenati. Juventus, prima offerta del Valencia per Arthur. Venezia, Haps può partire: il Feyenoord lo vuole riacquistare. Milan, De Ketelaere ora è più vicino: la nuova offerta. Roma, Wijnaldum si avvicina: spunta anche l'indizio social. Inter, il Chelsea avanza per Dumfries: c'è già il possibile sostituto. Juventus, per Rabiot c'è un'ipotesi da non escludere. Inter, giovane promessa nel mirino: fece infuriare tanto il Milan. De Jong ha scelto il Chelsea. Eriksen: "Speciale essere al Manchester United". Milan-De Ketelaere, cambia tutto: la svolta di Paolo Maldini. Calciomercato, il borsino di oggi: come vanno le trattative per Firmino, Wijnaldum e De Ketelaere. Samp, Rog è a un passo. Napoli, anche Zielinski può partire: il sostituto infiamma i tifosi. Pisa-Samp, è fatta per lo scambio di mercato. Lazio, Acerbi verso l'addio: si allena con gli esuberi. Bayern, Kahn: "Ronaldo? Non si adatta alla nostra filosofia". Juve, doppio colpo Firmino-Paredes: l'affondo dei bianconeri. Lazio, ufficiali cinque addii. La Roma fa paura: altri due botti per Mourinho dopo Dybala. Napoli, Kim ha firmato: contratto triennale e super clausola. Calciomercato Cagliari: Ciccio Caputo per azzannare la Serie A. Salernitana, Mertens è più di una suggestione: offerti 3 milioni al belga. Torino avanti tutta per Perr Schuurs. Bologna molto vicino a Lorenzo Lucca. Juve: altro campione a un passo, ma non scatta il feeling coi tifosi. Juve, in arrivo Roberto Firmino. Inter, adesso per Skriniar si aspetta la mossa decisiva del PSG. Cremonese, per l'attacco due colpi da star per la permanenza in A. Juventus, Di Marzio: “Non c’è solo Morata; altri due nomi per l’attacco”. Reggina, ancora mercato top: due giocatori da Lazio e Inter più Lollo. Calciomercato Udinese: arriva Ebosse, adesso Udogie fa gola a tutti.