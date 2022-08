Vlahovic sulle orme di Ronaldo e due colpi di mercato: la Juve è tornata

Di Maria incanta e Vlahovic - gol : la Juve inizia col botto. Il tutto lubrificato dalla classe di Di Maria, i tifosi, ma per il momento non Allegri : l'ex Psg, quinto argentino a segnare in A con la Juve in questo secolo dopo Tevez, Pereyra, Dybala e Higuain, ha già confezionato il primo assist della carriera in bianconero, approfittando dell'intuizione di Allegri di cambiargli posizione dalla metà del primo tempo.

Calciomercato, Inter: Casadei a un passo dal Chelsea. Pronto l'assalto ad Akanji: le ultime

L'Inter è disposta a chiudere, a 15 più 5. Akanji a questo punto potrebbe rinnovare per un solo anno per poi trasferirsi all'Inter in prestito con diritto di riscatto entro fine agosto : in questo caso il giocatore verrebbe accontentato sulla nuova destinazione, i nerazzurri avrebbero una formula di loro gradimento e i tedeschi avrebbero tempo sino a giugno del 2024 per cercare di monetizzare la cessione a titolo definitivo del giocatore.

Salernitana: in attacco si avvicina Dovbyk

Dopo l'esordio stagionale che ha visto i campani perdere in casa contro la Roma, la dirigenza sta cercando di stringere i tempi per portare a Salerno l'attaccante Artem Dovbyk.

Atalanta, colpo a sorpresa: in arrivo Soppy dall'Udinese

L'Udinese rivoluziona il parco degli esterni bassi. Dopo la cessione di Destiny Udogie al Tottenham, ma che si concretizzerà la prossima estate dopo che l'ex Verona avrà disputato una stagione in prestito in bianconero, sono avviate le trattative per la cessione all'Atalanta di Brandon Soppy. Con la cessione di Soppy l'Udinese dovrebbe promuovere l'irlandese di origini nigeriane Festy Ebosele come titolare della fascia destra con Adam Masina come rincalzo.

Il Lecce mette esperienza, arriva Normann

Prosegue la campagna acquisti del Lecce. Il responsabile dell'area tecnica Pantaleo Corvino e il direttore sportivo Stefano Trinchera si sono assicurati le prestazioni del centrocampista Mathias Normann.

Fiorentina: per il centrocampo si guarda a Barak

La stagione della Fiorentina è partita con una vittoria un po' rocambolesca contro la Cremonese arrivata soltanto ad una manciata di secondi dalla fine. Antonin Barak infatti potrebbe proseguire la propria carriera in viola dopo che ieri è sceso in campo solo nel secondo tempo contro il Napoli.

Calciomercato, Inter: 'Il PSG non molla Skriniar'. Le ultime dalla Francia

Il Paris Saint Germain non molla Milan Skriniar. Secondo il principale quotidiano sportivo francese, il direttore sportivo Antero Henrique sta moltiplicando i contatti con l'Inter, ma l'affare non avanza più. Il tecnico nerazzurro ha infatti chiaramente detto che, l'Inter deve rimanere questa. L'Inter è disposta a chiudere, a 15 più 5. Quest'ultimo, come ricostruisce la Gazzetta dello Sport, vuole l'Inter e lo ha ribadito al Borussia Dortmund.

Juventus: Rovella va in prestito al Monza

Nell'esordio di campionato ha giocato soltanto una quindicina di minuti contro il Sassuolo. Nicolò Rovella è infatti entrato sul terreno di gioco al minuto 75 con il punteggio già in ghiaccio, ovvero sul 3 - 0 per i bianconeri. Oggi il classe 2001, dopo la brevissima apparizione allo Stadium.

Rinforzo di sostanza a centrocampo per il Lecce

Un vero e proprio colpaccio del Lecce : Mathias Normann è un nuovo centrocampista giallorosso. Arriva dal Rostov, dopo una stagione in prestito al Norwich in Premier League. Giocatore di sostanza, nel 4 - 3 - 3 di Baroni andrà a completare il centrocampo con Hjulmand e Bistrovic.