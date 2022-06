Ultimo aggiornamento 19-06-2022 12:01

Juventus, incredibile indiscrezione su Koulibaly Il quotidiano Il Mattino riporta un'indiscrezione che manderà su tutte le furie i tifosi della Juventus. Sembra che il difensore partenopeo Kalidou Koulibaly, da tempo seguito dai bianconeri, avrebbe confidato ai propri amici più stretti che non si trasferirebbe mai alla Juve per non essere considerato un traditore dai tifosi del Napoli. Niente Juve per il forte senegalese dunque, ma rimane ancora in alto mare la trattativa per il rinnovo di contratto con gli Azzurri. Vai all'articolo 11:10

Cosa è successo ieri sabato 18 giugno 2022

