Ultimo aggiornamento 22-06-2022 08:41

Cosa è successo ieri martedì 21 giugno 2022

Il Torino ha preso Pellegri. La Reggina è salva, ma è lotta contro il tempo per l'iscrizione. Roma, ufficiale il prestito di Reynolds in Belgio. Lazio, avanti tutta per Carnesecchi. Monza, ufficiale l'ingaggio di Andrea Ranocchia. Samp, il Cagliari punta Falcone. Inter: fatta per Lukaku, ma quanti dubbi per i tifosi. Lukaku torna all'Inter, venerdì le visite mediche. L'Inter riabbraccia Romelu Lukaku: è fatta, i dettagli dell'affare. Fiorentina, Italiano ha deciso il suo futuro. Inter, ufficiale il rinnovo di Inzaghi: parole al miele di Zhang. Inter, ufficiale il rinnovo di Simone Inzaghi. Serie A, spunta una concorrente estera per Paulo Dybala. Diego Godin cambia ancora e va al Velez. Rosario Central, Tevez nuovo allenatore: ora è ufficiale. Fiorentina, Mandragora è a un passo. Milan, dalla Serie A un'alternativa a Renato Sanches. Inter-Inzaghi: un retroscena scatena le paure dopo l'incontro su Lukaku e Dybala. Juventus, si sfoltisce la rosa dei candidati per il terzino sinistro. Brentford, Frank: "Eriksen? Spero che rimanga con noi". Sirene estere De Ligt e Rabiot: le mosse della Juventus. Milan, è Guardiola la nuova grande paura dei tifosi. Real Madrid, Vinicius conferma: "Rimango al Bernabeu". Atalanta: Cortinovis verso l'Hellas Verona. Lazio-Torreira: contatti tra le parti. Inter: il PSG alza l'offerta, Skriniar verso la Francia. Milan, definito il budget per il mercato: ira dei tifosi rossoneri. Tabellone Calciomercato estivo Serie A 2022. Movimenti, acquisti e cessioni. Cagliari: per l'attacco spunta Lapadula. Bologna: pazza idea Ilicic. Fabio Caressa sulla Juventus: "Si è perso il DNA con Cristiano Ronaldo". Il Monza fa sul serio per Pinamonti: primo obiettivo per l'attacco. Serie A, offerta della Salernitana per Cavani. Napoli: Mertens si riavvicina. Maggiore: Toro in pole position per il centrocampista. Inter: Skriniar sempre più lontano. Serie A, anche la Juventus su Renato Sanches. Milan, definito il budget per il mercato. Inter, per Dybala ci vorrà ancora del tempo. Inter, frenata per Dybala: gli esuberi in avanti bloccano la Joya. Roma: spunta un nome folle per l'attacco. Di Marzio: la Juventus aspetta ancora Di Maria, lo scenario cambia.