Svolta Maldini: il Milan mette le mani su Dybala, Inter superata

Il rinnovo in extremis di Paolo Maldini e Frederic Massara sblocca lo stallo di mercato del Milan : i campioni d'Italia devono ora recuperare il tempo perduto, soprattutto nei confronti delle avversarie Inter e Juventus, che hanno ufficializzato o stanno per ufficializzare gli ingaggi di big come Romelu Lukaku, Paul Pogba e Angel Di Maria. L'entourage di Dybala non è soddisfatto dall'ultima offerta nerazzurra, e la pista che porta l'argentino al Milan prende così improvvisamente quota.Vai all'articolo08:09

La Roma ha preso Mehmet Celik

Colpo in difesa per la Roma : i giallorossi chiudono l'acquisto di Mehmet Zeki Celik, terzino turco del Lille. Celik, che aveva anche un'offerta della Fiorentina, ha scelto la Roma e ha firmato un ingaggio da 2 milioni di euro più bonus. La proposta viola era più alta, ma la Roma aveva già raggiunto l'accordo con il terzino che ha preferito la maglia giallorossa.Approfondimento08:22

Cambiaso-Juve, tutto fatto

La Juventus ha preso Andrea Cambiaso : il terzino del Genoa si trasferisce a Torino in cambio del difensore bianconero Dragusin, che nella prossima stagione giocherà in Serie B tra le fila del Grifone.Leggi l'articolo08:46

Il Milan ora fa sul serio per Paulo Dybala

Finita la telenovela dei rinnovi di Paolo Maldini e Frederic Massara, il Milan punta l'attenzione sul mercato, per recuperare il terreno perduto nei confronti di Inter e Juventus. Secondo la Gazzetta dello Sport, i rossoneri stanno pianificando un grande colpo in attacco : Paulo Dybala. L'entourage di Dybala non è soddisfatto dall'ultima offerta nerazzurra, e la pista che porta l'argentino al Milan prende così improvvisamente quota.Approfondimento08:53

Juve: spunta il nome di Paredes come regista

, La Juve pensa al regista : Paredes primo della fila, questo il titolo che si trova oggi sul Corriere dello Sport. Il tecnico Massimiliano Allegri infatti , sta valutando l'ipotesi di poter inserire in rosa una figura di un play a centrocampo che possa liberare le qualità di Locatelli e Pogba e il centrocampista argentino del PSG è il primo nome in lista. L'alternativa è Jorginho, un vecchio pallino di Allegri non semplice però da strappare al Chelsea, pur se in scadenza tra un anno.Vai all'articolo09:45

Skriniar, l'Inter aspetta il rilancio del Psg

Continua la trattativa tra il Paris Saint Germain e l'Inter per il possibile trasferimento di Milan Skriniar sotto la Torre Eiffel. I campioni di Francia vorrebbero inserire nell'accordo almeno una contropartita tecnica per abbassare il costo del cartellino, secondo quanto riporta Sky.Approfondimento09:55

Monza: pazza idea per l'attacco

Ormai lo sanno tutti : il Monza non vuole fare la Cenerentola della Serie A. Oltre agli acquisti già avvenuti negli scorsi giorni, c'è una pazza idea di Pier Silvio Berlusconi di portare a Monza Maurito Icardi. , Icardi al Monza, Pier Silvio rilancia e fa sognare i brianzoli, questo il titolo con cui esce stamane il Corriere dello Sport. Pier Silvio Berlusconi strizza l'occhio a Mauro Icardi e sogna di vederlo al centro dell'attacco del Monza.Approfondimento09:56

Juve, contromossa Arrivabene su De Ligt: lo scambio fa impazzire i tifosi

Pazza idea di mercato in seno alla Juve per lasciare andare De Ligt, si parla di un clamoroso scambio con il Machester City che manda in delirio i tifosi bianconeriApprofondimento10:45

Calciomercato, il borsino di oggi. Novità sulle trattative per Bremer e Dybala

Le percentuali di riuscita delle trattative più importanti di Juve, Milan, Inter, Napoli e tutte le altre squadre di Serie A. Aggiornamento del 1 luglio 2022Vai all'articolo11:10

Premier League: Richarlison va al Tottenham per 70 milioni

Colpo per il Tottenham e per Antonio Conte che potrà contare anche sull'attaccante dell'Everton. L'obiettivo non dischiarato del Tottenham è quello di essere una super protagonista nella prossima Premier League. Certo far coesistere Kane, Son, Kulu e adesso Richarlison non sarà un compito facilissimo per Conte visto i suoi due moduli preferiti, ma la stagione è lunga e toccherà proprio al tecnico salentino renderli polivalenti in un gioco moderno.Approfondimento11:12

Belotti e il Torino si separano: il Milan sta alla finestra

È un nome che scalda i desideri di mercato di parecchi club quello di Andrea Belotti, fresco di separazione dal Torino e pronto a trovare nei prossimi giorni una nuova casa. La separazione tra Belotti e il Torino è diventata ufficiale col messaggio che la società granata ha comunicato tramite i propri canali ufficiali. Il Milan, avrebbe sulla carta di mettere sotto contratto un attaccante di sicuro affidamento ma, se davvero vuole puntare su Belotti, non può concedersi di tergiversare molto.Vai all'articolo11:16