Ultimo aggiornamento 19-07-2022 10:17

Cosa è successo ieri lunedì 18 luglio 2022

Lazio: ripresi i contatti con il Siviglia per la cessione di Luis Alberto. Kostic, il Presidente dell'Eintracht chiude la porta alla Juve. Zinchenko lascia il City, ma non la Premier: ecco dove giocherà l'ucraino. Napoli, Giutoli allontana l'obiettivo di mercato e spaventa i tifosi. Adam Masina torna in Serie A: lo ufficializza l'Udinese. Shock Cristiano Ronaldo: si offre all'Atletico Madrid?. Roma: in dirittura d'arrivo l'affare Belotti. Manchester City: Barça su Bernardo Silva, secco no di Guardiola. Manchester United, Ten Hag: "Ronaldo non è in vendita". Ostigard: "Felice di essere a Napoli, ma non sostituisco Koulibaly". Roma: il neoacquisto Dybala ha scelto il numero di maglia. Serie A, la Lazio non molla Vecino. Calciomercato Lecce, arrivano Falcone e Askildsen dalla Sampdoria. Premier League, il West Ham non molla Scamacca. Calciomercato Reggina: un tris di colpi per Pippo Inzaghi. Calciomercato Sampdoria: salta Bonazzoli a Salerno, rimane vivo Pjaca. De Ligt al Bayern, Rafaela Pimenta: "È contento". Tabellone Calciomercato estivo Serie A 2022. Movimenti, acquisti e cessioni. La Juventus sorride: Dybala alla Roma può sbloccare l’affare Zaniolo. Milan- Ibrahimovic: c'è il rinnovo. Dybala alla Roma, il messaggio di Lapo Elkann manda il web in tilt. Paulo Dybala non intende più aspettare il Napoli: oggi chiude per la Roma. Milan, Tanganga si avvicina: come procede la trattativa col Tottenham. Calciomercato, il borsino di oggi. Svolta Dybala, come va la trattativa per Bremer. Juventus: stretta finale sul difensore. Dybala alla Roma, si scatena l'ironia dei suoi ex tifosi. Kim Min-Jae: il Napoli torna avanti al Rennes per il difensore. Napoli: fatta per l'erede di Koulibaly, ma la piazza non si placa. Udinese, Adam Masina torna in Italia: trattativa lampo con il Watford. Inter nei guai, Bremer come Dybala: non intende aspettare più. Calciomercato Lecce: trovata l'intesa per Maksimovic dal Genoa. Juventus, tutte le alternative a de Ligt: l’ultima parola di Allegri. Juventus, ipotesi prestito secco per Arthur. Fiorentina: Lo Celso nuovo obiettivo. Salernitana, fatta per l'ex Montpellier Junior Sambia. Mistero Cristiano Ronaldo: tanti flirt ma nessuno lo vuole veramente. Inter: Skriniar, Pinamonti e Sanchez verso l'addio. Sampdoria: Thorsby all'Union Berlin.