Ultimo aggiornamento 23-07-2022 11:45

Cosa è successo ieri venerdì 22 luglio 2022

Fabregas, arrivano conferme: firmerà per il Como. Lazio, Luis Alberto al passo d'addio: tornerà al Siviglia. Atalanta, vicino il colpo Nuno Tavares. Cremonese, continua la caccia al numero 9: le ultime idee. Napoli, casting per il portiere: c'è anche Trapp. Atalanta, in arrivo un rinforzo sull'esterno. De Ketelaere - Milan non si sblocca: il punto sulla trattativa. Milan, non c'è la fumata bianca per De Ketelaere. Sassuolo, è fatta per Scamacca al West Ham. Lazio, ufficiale l'addio di Muriqi. Molina lascia l'Udinese e la Serie A: è a un passo dall'Atletico Madrid. Cagliari, si tratta per il ritorno di Adam Ounas in Sardegna. Inter, Marotta spiega il mancato arrivo di Dybala. Inter, le parole di Marotta non bastano: l’ansia dei tifosi non si placa. Roma-Wijnaldum, trattativa in corso. Inter, Marotta si espone sui mancati arrivi di Dybala e Bremer. Napoli, il West Ham punta Zielinski. Tabellone Calciomercato estivo Serie A 2022. Movimenti, acquisti e cessioni. Milan: Charles De Ketelaere a disposizione del Brugge domenica. Juventus: Pjaca verso la Dinamo Zagabria. Pisa, il talento del Porto Tomas Esteves nel mirino nerazzurro. West Ham: rilancio per Scamacca. Milan oltre Tanganga: il piano B convince i tifosi. Sampdoria: asse di mercato con il Tottenham. Benevento, un nuovo nome per l'attacco se Lapadula va a Cagliari. Quanto è costato De Ligt e quanto vale la plusvalenza per la Juventus. Rog: tanta concorrenza sul centrocampista del Cagliari. Calciomercato Torino: inserimento nell'affare Rog, ma la concorrenza è alta. Mercato: la Fiorentina annuncia Dodò. Milan: servono 3-4 acquisti, e si aspetta il sì per De Ketelaere. Sanchez non vuole mollare l'Inter, ma c'è una nuova offerta. Calciomercato, il borsino di oggi: il Napoli prepara il doppio colpo Kim-Simeone. Juve, i tifosi bocciano la linea-Allegri: Basta matusa, spazio ai giovani. Atalanta: vertice di mercato per Pinamonti. Juventus, Schira rivela: “Per il centrocampo nel mirino un pupillo di Allegri”. Calciomercato Reggina, il regalo per Inzaghi si chiama Palacio. Calciomercato Bologna: piace Zirkzee, Ravaglia ceduto alla Reggina.