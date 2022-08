Calciomercato Sampdoria: preso Ivanovic, Murillo e Depaoli in uscita

Calciomercato Sampdoria: prima di conoscere la scelta di Rugani, club al lavoro sul futuro di Murillo e Depaoli e sull'ingaggio del giovane Ivanovic appena ufficializzatoVai all'articolo23:48

Calciomercato Cremonese: dopo Aiwu, ecco Escalante e il colpo Dessers

Calciomercato Cremonese: raffica di acquisti per la neopromossa, che dopo Aiwu dal Rapid Vienna si prepara ad accogliere anche Escalante dalla Lazio e Dessers dal GenkVai all'articolo00:01

Calciomercato Torino: c'è l'offerta per Denayer e torna vivo Praet

Calciomercato Torino: dopo l'offerta per Valsic del West Ham, presentata anche una proposta contrattuale più alta per Denayer. Resta aperta la trattativa per Praet dal Leicester e si tratta per Linetty alla SampdoriaVai all'articolo00:32

Juventus: torna vivo l'interesse per Milik

Continua incessante la ricerca della Juventus di un altro attaccante. Visto però le ultime difficoltà trovate per portare nuovamente Morata a vestire il bianconero, la Juventus ha deciso di puntare su altri profili. Ecco perchè il club bianconero ha deciso di virare deciso su Arkadiusz Milik.Approfondimento08:28

Napoli: la cessione di Fabian Ruiz fondamentale per due acquisti

25 milioni di euro per Fabian Ruiz. Questa è l'offerta del PSG per il centrocampista iberico. In altre occasioni il Napoli non avrebbe neanche considerato questo tipo di proposte, valutandolo almeno 40 milioni.Vai all'articolo08:38

Milan: oggi il responso sull'infortunio di Tonali

Giornata importante quella di oggi per il Milan e soprattutto per Sandro Tonali. Il centrocampista infatti si sottoporrà oggi agli esami che chiariranno l'entità del suo infortunio. Il centrocampista rossonero si dovrebbe comunque far trovare pronto per il derby in programma il 3 settembre.Vai all'articolo08:43

Torino: partito il mercato delle cessioni

Dopo la decisione dell'allenatore di mettere fuori rosa 6 giocatori per scelta tecnica, il mercato delle cessioni del Torino sembra si stia muovendo. Il Torino vorrebbe Orsolini e Barrow, tuttavia i rossoblù non faranno partire entrambi i calciatori.Vai all'articolo08:50

Inter: problemi per l'attacco di Inzaghi

La condizione di alcuni elementi dell'attacco nerazzurro fanno preoccupare Simone Inzaghi, abituato spesso ad utilizzare parte dei cinque cambi per dare una scossa in caso di difficoltà del repparto offensivo. Se la coppia Lukaku - LAutaro Martinez sono una garanzia in quanto si trovano a meraviglia, non si può dire lo stesso per i loro sostituti Dzeko e Correa. Il primo non ha siglato alcun gol nelle amichevoli precampionato, timidi segnali positivi arrivano invece da Correa.Vai all'articolo09:04

Ansia tifosi Inter, c'è un solo salvatore della Patria a pochi giorni dal via

Sabato il debutto dei nerazzurri in campionato a Lecce ma il mercato tiene ancora banco e tra i fan serpeggia ancora pauraApprofondimento09:08