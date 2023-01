Ultimo aggiornamento 31-01-2023 13:35

Di Maria: “Rosario Central il mio futuro, non so quando” Il futuro di Angel Di Maria sarà in Argentina : questo ormai si sa. Ma il campione del mondo della Juventus continua a ribadirlo in ogni intervista. Parlando a TyC Sports, il Fideo dice infatti : Mi piacerebbe tornare al Rosario Central, questo accade ogni anno. Leggi l'articolo 13:35

Barella, ci prova il Chelsea: la risposta dell'Inter a poche ore dalla chiusura Gli inglesi hanno tentato il clamoroso colpo, bussando alla porta dell'Inter per Nicolò Barella. Un pour parler per sapere quali erano le intenzioni dei nerazzurri, ma la risposta secca da parte di Marotta e Ausilio – un no, naturalmente – ha frenato le mire dei Blues a poche ore dalla scadenza del mercato. Barella non è sulla lista dei sacrificabili da parte di Zhang. Vai all'articolo 12:33

Juventus: si valuta un ritorno di Cambiaso Juventus e Bologna stanno lavorando per un possibile ritorno a Torino di Andrea Cambiaso. Le due società stanno parlando dell'eventualità in queste ultime ore di mercato, con i bianconeri che avrebbero così a disposizione una pedina in più da utilizzare sulla destra come vice Cuadrado. Vai all'articolo 12:04

Cosa è successo ieri lunedì 30 gennaio 2023

Juventus, McKennie ufficiale al Leeds. Juventus Women, nuovo rinforzo in difesa: dal PSG c’è Simon. Milan, Pioli perde un titolare contro l'Inter: l'intervento sul mercato. Roma, Zaniolo fuori dal progetto e dal mercato. Inter, è il momento: ore decisive per il passaggio di Skriniar al Psg. Roma, Llorente è sbarcato nella Capitale: pronto alla firma. Rafaela Pimenta: "L'Inter è temuta". Poi stuzzica Pogba. Roma, Nicolò Zaniolo cancella dalla bio di Instagram il riferimento ai giallorossi: addio vicino. Ufficiale: preso dalla Roma Shomurodov, è lui il rinforzo dello Spezia. Torino: arriva in prestito dall'Hellas Verona Ivan Ilic. Ufficiale: Radja Nainggolan torna in Italia per giocare nella S.P.A.L. di De Rossi. Zaniolo, il Lipsia può risolvere i problemi di tutti. Caso Zaniolo, minacce di morte e inseguimenti: e la mamma si sfoga. Chi è Lindelof, il nuovo Skriniar che piace all'Inter e dovrebbe sostituire lo slovacco. City, clamoroso: Cancelo vicinissimo al Bayern Monaco. Ufficiale, Alin Tosca torna a Benevento. Triestina, ufficiale: Pavanel si dimette. Panchina affidata a Gentilini ad interim. Torino, Lukic se ne va in Premier. Ufficiale, Shomurodov allo Spezia. Roma, colpo in difesa: arriva Diego Llorente. Udinese, Makengo a un passo dal Lorient. Calciomercato, il borsino di oggi: come vanno le trattative per Zaniolo, Lindelof e Ziyech. Samp tre nomi per il rinforzo in attacco.