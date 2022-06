Ultimo aggiornamento 29-06-2022 12:13

Cosa è successo ieri martedì 28 giugno 2022

Fiorentina: affondo del Corinthians per Pulgar. Premier League, Man United: pronto l'affondo per un terzino. Monza scatenato: Galliani vuole anche Casale. Barcellona, Kluivert spinge affinché De Jong rimanga in Spagna. Juventus, arriva l'accelerata per Cambiaso. La Juve vuole Zaniolo: possibili contropartite, ci sono dei paletti. Ufficiale: Botman è un nuovo giocatore del Newcastle. Real Madrid, si sonda Bellingham del Dortmund. Monaco: ufficiale l'approdo di Minamino dal Liverpool. Milan, dopo Botman sfuma anche Renato Sanches. Juve Under 23 e 19: panchine affidate a Brambilla e Montero. Il Torino riscatta Pellegri: 5 milioni più bonus al Monaco. Salernitana, ufficiale: Di Tacchio ceduto alla Ternana. Juventus, Casillas promuove l'acquisto di Di Maria. Il PSG ha deciso: Neymar deve andare via. Sirene estere per Scamacca: le big 'italiane' in apprensione. Inter, si avvicina il Lukaku Day: parla Marotta. Juve, Kostic a un passo: cosa manca per la fumata bianca. Inter, Vidal al passo d'addio. Chi per sostituirlo?. Il Torino tenta il rilancio per Mandragora. Cristiano Ronaldo, la Roma e Mourinho: gli audio whatsapp sulla festa all'Olimpico il 29 giugno. Bologna: pressing per Zurkowski, l'alternativa è Herrera. Empoli: ufficiale l'arrivo di Destro. Atalanta: Maehle verso la cessione. Lecce: per la porta in corsa Scuffet e Mannone. Hellas Verona: c'è una vera e propria asta per Casale. Chi è Solbakken, l'ala atipica che piace a Roma e Napoli. Juventus, Arnautovic si allontana: costo elevato. Eriksen, futuro in Premier League: tre opzioni. Juventus e il sacrificio De Ligt: i tifosi pongono una condizione al suo addio. Monza: continua il pressing per Petagna e Pessina. Milan: nel mirino tre esuberi del PSG. Milan, nome nuovo per il ruolo di fantasista: arriva da Parigi. F1, luglio caldissimo: quattro GP per il riscatto della Ferrari. Inter, tante cessioni per finanziare le operazioni Lukaku e Dybala. Il Milan ha scelto l'anti-Lukaku, il derby può iniziare: tifosi entusiasti. Napoli: Politano verso il Valencia. Fiorentina: si prova per Umtiti. Ritorno di fiamma per la Juve, proposto il bomber che spacca i tifosi. Juventus, Schira: “In arrivo un nuovo colpo, lo ha soffiato all’Inter”.