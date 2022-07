Ultimo aggiornamento 06-07-2022 11:35

Cosa è successo ieri martedì 5 luglio 2022

Milan, novità sul futuro di Zlatan Ibrahimovic: tifosi in delirio. PSG: esonerato Mauricio Pochettino. Il Milan fa la sua mossa per Carlos Alcaraz. Juve, nel weekend arrivano Pogba e Di Maria. Inter, ufficiale l'acquisto di Bellanova dal Cagliari. Pessina: "Monza grande progetto, sarà una bella sfida". Inzaghi: "Skriniar oggi è dell'Inter, ma conosciamo il mercato". Calciomercato Cremonese: è fatta per Ndiaye, si avvicina anche Radu. Calciomercato Empoli, ufficiale l'arrivo di Marin dal Cagliari. Inter - Dybala, Marotta gela tutti. Milan: alternativa Douglas Luiz se non arriva Renato Sanches. Milan, ufficiale Divock Origi. Marsiglia, Camoranesi nello staff tecnico di Tudor. Napoli: per arrivare a Deloufeu l'imperativo è cedere. Gabriel Jesus nuovo acquisto dell’Arsenal. Inter, trattativa Dybala in stallo: le ultime news fanno sperare. Joao Pedro, blitz del Galatasaray. Lazio, Milinkovic-Savic può partire: l'offerta dalla Premier. Pinamonti all'Atalanta, intesa vicina con l'Inter. Empoli, non solo Satriano: sul mercato si punta un giovane della Juventus. Non solo Bremer, duello tra Juve e Inter per un altro difensore. Enzo Maresca al Manchester City: sarà nello staff tecnico di Guardiola. Juric e il pupillo Kumbulla: Torino in pressing sulla Roma. Icardi, il ritorno in Serie A è più che concreto: il Monza ci prova con un'offerta doppia per Wanda Nara. Milan: Caldara conteso da Bologna e Spezia. Spezia, per la mediana occhi puntati su Albin Ekdal. Milan, prima la firma di Ibrahimovic poi la scelta del trequartista. Ilicic, ti vuole Mihajlovic. Non solo lo sloveno tra gli obiettivi del Bologna. Zaniolo al raduno della Roma ma è atteso a Torino, sponda Juventus. Daniel Maldini, due club di Serie A sul talento del Milan. Fiorentina: pressing per Riqui Puig del Barcellona. Paulo Dybala si è stancato di aspettare: pronto l'addio all'Italia. Pioli chiama De Ketelaere: Milan più vicino al belga?. Juve, nuova pretendente per de Ligt. Intanto Allegri ne vuole quattro. La Roma annuncia ufficialmente il terzino Zeki Celik. Sampdoria: idea Domagoj Vida dopo l'addio al Besiktas. Calciomercato Parma, Vasquez potrebbe andare via. Calciomercato Torino, chiesta una contropartita per Bremer. Un Napoli scandinavo: oltre a Ostigard piacciono Svangerg e Solbakken. Roma su Belotti: c'è il sì di Mourinho, ma serve vendere. Premier League, l'ex Inter Ashley Young rinnova con l'Aston Villa. Schira: “Juventus, operazione attacco: due nomi per Massimiliano Allegri”.