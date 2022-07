Ultimo aggiornamento 07-07-2022 11:29

Juventus, per Koulibaly si fa dura: il Napoli fa muro e rilancia La Juventus non si accontenta di Pogba e Di Maria. Il sostituto perfetto per Allegri è Koulibaly, il centrale del Napoli conosce bene la Serie A e negli anni si è confermato tra i migliori in Europa nel suo ruolo. il Napoli ricopre d' oro Koulibaly. Il ds della Juve Cherubini ha incontrato Ramadani, l'agente di Koulibaly. il Napoli ricopre d'oro Koulibaly. Per la Juventus si fa difficile, anche perché De Laurentiis chiede 40 milioni e non farà sconti per Koulibaly, in scadenza nel 2023. Vai all'articolo 11:29

Cosa è successo ieri mercoledì 6 luglio 2022

Psg, vicinissimo Scamacca. Monza, tutto fatto per Birindelli del Pisa. Atalanta, ufficiale Ederson: "Voglio aiutare la squadra a tornare in Champions". Lazio, è fatta per Casale. Juve scatenata: incontri per Zaniolo e Koulibaly, le ultime. Juve scatenata: 3 colpi in canna, ma per i tifosi uno non s'ha da fare. Roma, l'annuncio del Bodo/Glimt per Solbakken. Bayern Monaco, Kahn chiude a Ronaldo: "Operazione contraria alla nostra filosofia". Monza, Pessina ha firmato. Galliani: "Obiettivo decimo posto". Bundesliga, Sebastien Haller ufficiale al Borrusia Dortmund. De Ligt-Bayern Monaco, c'è l'accodo: manca quello con la Juventus. Juventus, c’è l’accordo De Ligt-Bayern: cosa manca per chiudere. Junior Messias al Milan a titolo definitivo. Napoli, arriva Kvaratskhelia: "Finalmente sono qui". PSG: l'affare Scamacca resta in stand-by. Salernitana: si insiste per Thorsby. Bologna: per la difesa si pensa a Rugani. Obiettivo De Ketelaere, il Milan ha due jolly per chiudere il colpo. Chi è Luis Maximiano, portiere moderno che piace a Sarri e Spalletti. Calciomercato, il borsino di oggi. Svolta Zaniolo, tutte le trattative. Juventus, dopo i big ecco i giovani: un talento pronto alla firma. Monza: Dzeko è l'alternativa a Icardi. Bologna, ufficiale la cessione di Baldursson al NEC. Inter: la seconda opzione per avere Dybala. Ajax: Bergwijn è sempre più vicino. Inter, problema Sanchez: rifiuta tutte le destinazioni. Fiorentina: Atletico Madrid su Milenkovic. Juventus: oggi incontro con gli agenti di Koulibaly. Dybala all’Inter, ancora tutto fermo: cosa blocca i nerazzurri. Udinese, Walace può partire: piace al Flamengo. Torino: tris di nomi per Juric. Toronto FC, nel mirino anche Bernardeschi. Juventus, al raduno con Pogba e Di Maria. De Ligt resta in stand-by. Il Milan prepara il doppio colpo, i tifosi si scatenano. Calciomercato Lecce, Ceccaroni possibilità per la difesa. Juve, Arrivabene ha la chiave per Zaniolo: scoppia la bufera in rete. Cristiano Ronaldo pronto a scegliere: due italiane sognano il colpo. Calciomercato Salernitana: il nuovo centravanti sarà Botheim.