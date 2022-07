Ultimo aggiornamento 29-07-2022 08:21

Cosa è successo ieri giovedì 28 luglio 2022

Non solo Bologna e Sassuolo su Lucca: c'è una big dall'estero. Okereke riparte da Cremona: "Il Venezia è un rimpianto". Torino, Cairo: "Juric e Vagnati più in sintonia che mai". Calciomercato Cremonese, è ufficiale il colpo Okereke. Carnevali: "Il Napoli vuole Raspadori". Solo un ritorno alle origini può salvare Cristiano Ronaldo. Vagnati fa pace con Juric: il Torino piazza il colpo. La Salernitana sogna in grande sulla trequarti con Yazici. Monza, un rinforzo per reparto sulla lista di Galliani. Lazio, preso Vecino. Lotito: "Non esiste nessun caso Acerbi". Inter, finisce 6-1 l'allenamento congiunto contro la Pro Sesto. Milan, De Ketelaere fa tremare i tifosi: un precedente spaventa tutti. Juve, l'obiettivo per la fascia sinistra se parte Alex Sandro. Spezia, si valutano alternative per la porta: piace Sebastian Breza. Ufficiale Koundé al Barcellona, il Chelsea vira su Skriniar?. Juve, Rabiot torna a far discutere e i tifosi trovano la soluzione ideale. Atalanta, pronto un colpo da Champions per l'attacco. Juventus: per Rovella c'è la Salernitana. Milan, il caso De Ketelaere “stoppa” anche un rinnovo importante. Il Parma piomba su Cambiaghi dell'Atalanta: su di lui anche Cremonese ed Empoli. Napoli, il West Hai su Zielinski: atteso un rilancio degli Hammers. Atalanta, spunta un nuovo nome per la difesa. Torino: in arrivo Weidmann dal PSG. Milan: per Renato Sanches si spera ancora. Cremonese, non solo l'attacco: Campuzano e Ozkacar i prossimi obiettivi. Roma, El Shaarawy non certo della permanenza. Lazio: Jony ceduto in prestito. Serie A, l'Atalanta non molla Pinamonti. Napoli: proposto Ronaldo per l'attacco. Palermo, parte il post Baldini: quattro nomi per la panchina, Bigon come DS. Serie A, Roma favorita per ingaggiare Wijnaldum. Milan-De Ketelaere: accordo a un passo. Serie A, Inter: tutto fermo per il difensore. Calciomercato Spezia: caccia alla punta, Pavoletti e Kouamé i favoriti. Calciomercato Palermo, caos con tre acquisti: Pierozzi, Elia e Stoppa.