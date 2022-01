Ultimo aggiornamento 31-01-2022 10:37

Il Fenerbahce vuole rinforzare il centrocampo con il giocatore dell'Inter Roberto Gagliardini. I turchi hanno chiesto il calciatore ai nerazzurri con la formula del prestito. Gagliardini è stato utilizzato poco in questa stagione da Simone Inzaghi, 14 le presenze in tutto tra campionato e coppe.

Uno dei punti deboli della Lazio di quest'anno è senza dubbio il portiere. Proprio per questo Maurizio Sarri, riporta il Corriere dello Sport, è alla ricerca di un nuovo estremo difensore in vista della prossima stagione. In cima alla lista c'è Kepa del Chelsea, che Sarri conosce molto bene avendolo allenato proprio ai Blues.

Christian Eriksen inizia ufficialmente la sua seconda vita calcistica. Eriksen torna in Premier League : l'annuncio. Eriksen , superate approfondite visite mediche. Eriksen fissa un record e punta il Mondiale 2022. Eriksen diventerà il primo giocatore della Premier League a giocare con un defibrillatore cardiaco sottocutaneo. L'obiettivo di Eriksen è chiaro, tornare al suo più alto livello per riconquistare la Nazionale e guadagnarsi un posto per il Mondiale 2022 in Qatar.

Il Napoli sta già pensando alle manovre per l'estate, quando saluteranno sicuramente Lorenzo Insigne e forse anche Mertens e Lozano. Il Corriere dello Sport lancia un'indiscrezione di mercato che vorrebbe i partenopei in pressing per Giacomo Raspadori del Sassuolo. Giuntoli è stato visto qualche settimana fa a visionare sia Raspadori che Domenico Berardi, che da sempre fanno pagare davvero cari i propri gioielli.

Dopo gli arrivi di Robin Gosens e Felipe Caicedo l'ultim'ora scuote i fan nerazzurri ma per molti è un colpo basso

Il danese Christian Eriksen ha firmato con il Brentford : sarà dunque un nuovo giocatore degli inglesi. Il trequartista ex Inter torna a giocare dopo aver rischiato di morire in estate durante gli Europei. Eriksen, ha rescisso il suo contratto con i nerazzurri lo scorso 17 dicembre e nelle ultime settimane si stava allenando con l'Ajax per recuperare un po'di forma.

Quattro sconfitte consecutive nelle ultime cinque giornate di Serie A : un momento davvero opaco quello che sta vivendo la Sampdoria e che spera di interrompere al più presto. La trattativa al momento più importante resta quella che è in piedi con il Sassuolo per l'attaccante Defrel. Davanti arriverà l'ucraino 21enne Supryaga dalla Dinamo Kiev niente da fare invece per il camerunese Nsame, che dallo Young Boys si è accasato ieri al Venezia.

La Roma sta cercando di capire se Diawara lascerà o meno la capitale in queste ultime ore di calciomercato. Il centrocampista piace a tanti club, si attende la proposta giusta. Oltre a Valencia e Venezia, Diawara sarebbe diventato un obiettivo del Cagliari.

In queste ultime ore di mercato, il Napoli proverà a mettere a segno un colpo importante. Secondo diversi media spagnoli , avviati i contatti con l'entourage di Januzaj , 26enne centrocampista di grande qualità. In scadenza di contratto con la Real Sociedad, il belga potrebbe approdare al Napoli subito oppure al termine della stagione in corso. Sarebbe l'erede di Insigne, atteso a Toronto.

I tifosi pronti a festeggiare, per loro manca solo una ciliegina sulla torta per definire il mercato da 10

Juventus, stravolta la rosa di Allegri. La Vecchia Signora non si è certo fermata, soffiando ai rivali di sempre del Torino il giovane Federico Gatti classe 1998. Già regina indiscussa del mercato invernale, la Juventus è al lavoro per regalare a Massimiliano Allegri un ultimo grande acquisto. Da giorni è in piedi la trattativa con il Cagliari per provare a portare a Torino il jolly uruguaiano Nahitan Nandez.

Cosa è successo ieri domenica 30 gennaio 2022

